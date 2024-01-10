10 января 2024, 16:35

«Просто кошмар». Живущая в Эквадоре россиянка рассказала о вооруженных людях на улицах Гуаякиля

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Вооруженные люди на улицах Гуаякиля в Эквадоре стреляют во всех без разбора. Об этом «360» рассказала живущая в городе россиянка.

То ли бандиты, то ли полиция Женщина уточнила, что находится в Гуаякиле уже полгода. По ее словам, там всегда было небезопасно.

«А то, что творилось вчера, это просто какой-то кошмар. Я не выходила на улицу, и все новости узнавала только через интернет и по телевизору. Мне и этого хватило. На улицах вооруженные люди, непонятно, то ли бандиты, то ли полиция, стреляют во всех без разбора», - рассказала она.

Россиянка добавила, в городе полно горящих машин, а учреждения закрыты. На улицах почти никого нет.

«Это что-то с чем-то. Никто никого не предупреждал о грядущем, можно было только догадываться, что с введением военного положения может что-то случиться, и бандиты будут против этого», - отметила женщина.

Никакой паники Еще один собеседник «360», живущий в поселке возле города Кито, рассказал, что в его районе все было достаточно спокойно. По его словам, «от греха подальше» решили закрыть учреждения и школы - детей массово забирали из учебных заведений.

«Люди не очень хотят выходить, а в основном у нас все спокойно. Об эвакуации никто не говорил, то есть нет никакой особой паники. <…> Вооруженных людей у нас тоже нет», - отметил он.

Лидеры бандитских группировок в Эквадоре сбежали из тюрем , что привело к беспорядкам в стране. Люди с оружием ворвались в студию эквадорского телеканала TC Television в Гуаякиле и взяли ведущих в заложники в прямом эфире. Президент страны Даниэль Нобоа объявил режим внутреннего вооруженного конфликта. В столицу Эквадора Кито стянули танки.

Стрельба Беспорядки Оружие
10 января 2024, 15:57
США решили отказаться от закупки российского урана
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США ищут подрядчиков, чтобы наладить внутренние поставки уранового топлива. Штаты хотят отказаться от урана из России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Минэнерго.

«Министерство энергетики ищет контракты сроком максимум на 10 лет», - написали журналисты.

Ведомство планирует выделить на контракты поставок 500 миллионов долларов. В Соединенных Штатах собираются заняться производством так называемого высокопробно-низкообогащенного уранового топлива. Правительству придется вложить немало денег, чтобы обеспечить спрос, нарастить мощности, построить новые заводы.

«Администрация президента Джо Байдена считает новые реакторы и поддержание существующего парка атомных электростанций критически важными для своей программы борьбы с изменением климата», - отметили в агентстве.

В США испугались энергетического кризиса из-за ответных санкций России. Издание The Wall Street Journal сообщило, что уран был самым ходовым товаром, но цена на ядерное топливо достигла самого высокого уровня с 2007 года. В 2022 году атомные электростанции США получили около 24% обогащенного урана из России. Америка пытается наладить внутреннее производство урана, чтобы снизить риск критической нехватки топлива в будущем.

Ранее законопроект о запрете импорта урана из России одобрили в США. Ограничения будут действовать до конца 2040 года.

США Топливо Санкции Россия Деньги
10 января 2024, 15:54
Йеменские хуситы впервые с 31 декабря напали на американский корабль
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Йеменские боевики атаковали корабль США в Красном море с помощью ракет и БПЛА. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сари, сообщил телеканал Al Arabiya.

Нападение на американское судно стало первым после удара по Военно-морским силам США 31 декабря.

Представитель хуситов рассказал, что повстанцы ударили ракетами по кораблю, который «оказывал поддержку» Израилю. Боевики также задействовали для атаки беспилотники. Какой именно ущерб хуситы нанесли кораблю, Сари не уточнил. Он отметил, что атака по ВМС США стала «предварительным ответом» стране из-за гибели 10 йеменских боевиков.

Ранее американский флот отразил атаку йеменских хуситов вечером 9 января. Военные из США и Британии сбили над южной частью Красного моря 18 беспилотников и три ракеты.

Американский госсекретарь прокомментировал ситуацию и предостерег хуситов от атак на корабли. По его словам, действия боевиков в Красном море стали угрозой не только для Израиля и США, но и для других стран.

США Корабли Боевики Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток
10 января 2024, 15:08
Установленный в 1906 году бюст русского дипломата свалили с постамента в Болгарии
Викимедиа
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В болгарском городе Варне неизвестные свалили с постамента бюст российского дипломата, графа Николая Игнатьева, установленный в 1906 году. Об этом информировало Болгарское национальное телевидение.

Местный житель сообщил в мэрию о случившемся утром 10 января. На место приехали директор управления культуры и духовного развития Варны Антоний Йовчев и начальник муниципальной полиции Георгий Ковачев. Оказалось, что вандалы погнули металлические пластины в основании бюста, оторвали их края, вырвали винты. Памятник демонтировали - предполагается, что пока он останется на хранении, а позже монумент починят. Власти города анонсировали усиление контроля во избежание посягательств на объекты культурного наследия.

Бюст установили в знак признания заслуг дипломата во время борьбы за независимость Болгарии. Игнатьев был почетным гражданином Варны. В честь него в стране также назвали два села - Игнатиево и Граф-Игнатиево.

Весной 2023 года тот же памятник облили краской.

Болгария Памятники Вандализм
10 января 2024, 15:03
Работали всю ночь и полдня. Аварии, лишившие воды 4,2 тысячи жителей, устранили в Калмыкии
Телеканал «360»
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В Калмыкии оперативно устранили две коммунальные аварии на водоводе, которые оставили без воды более четырех тысяч жителей Яшалтинского района. Как стало известно «360», специалистам пришлось работать в непогоду всю ночь и полдня. На это время к домам организовали подвоз воды.

«В обед глава района Алдар Лиджиков отчитался перед жителями: авария устранена, водоснабжение восстановлено. Он поблагодарил аварийно-спасательные бригады и извинился перед жителями за неудобства», - добавил собеседник «360».

В распоряжении «360» оказались фотографии с места работы бригад. Судя по кадрам, трудиться пришлось в мороз и, вероятно, на мерзлой земле.

Прокуратура республики организовала проверку по факту аварийного отключения водоснабжения жителям села Яшалта с населением 4,2 тысячи человек. Сотрудники надзорного органа оценят соблюдение требований законодательства о водоснабжении.

По данным ведомства, порыв водопроводной трассы случился на улице Пэрна. Люди лишились воды 9 января в 10:20. Последствия аварии устраняли ремонтные бригады МАУ «Управление коммунального хозяйства и благополучия Яшалтинского района». Коммунальщики разработали график, организовали подвоз воды населению. Яшалтинскую районную больницу, Яшалтинскую СОШ и детский сад «Баир» обеспечили резервными источниками водоснабжения. Отопление там производилось в автономном режиме.

Коммунальные аварии

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