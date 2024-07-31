Проститутки остались без работы в Париже из-за Олимпийских игр

В связи с Олимпиадой усилилось патрулирование улиц, поэтому секс-работницы, у которых не все в порядке с документами, стали бояться ареста. Это приведет к тому, что они останутся без заработка.

«Каждый день проходят полицейские проверки. Если они меня арестуют и депортируют в Китай, там мне не окажут медицинской помощи», - пожаловалась одна из женщин.

После приезда в Париж китаянка рассчитывала работать уборщицей, но ушла в проституцию после того, как у нее диагностировали рак груди, чтобы оплачивать свое лечение.

Другие женщины боятся новых правил безопасности, ограничивающих движение пешеходов и транспорта по Парижу. По их словам, постоянные клиенты не могут добраться к ним из-за этих ограничений.

Перед церемонией открытия Олимпийских игр, которая проходила вдоль реки Сена, секс-работницам пришлось покинуть свои обычные точки.

Ранее британского спортивного комментатора Боба Балларда отстранили от работы на Олимпиаде-2024 за сексистское высказывание.