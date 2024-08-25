25 августа 2024, 10:55

Просчитался, но где? Медведев назвал ошибкой отъезд Дурова из России

Читайте нас в: Google Новости

Арестованный во Франции основатель Telegram Павел Дуров всегда будет для стран Запада непредсказуемым и опасным россиянином, несмотря на его желание быть «человеком мира». Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Дмитрий Медведев Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции
25 августа 2024, 10:43
«Франция представляет миру тираническое лицо». Филиппо — о задержании Дурова
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Париж продемонстрировал миру «тираническое лицо», арестовав основателя Telegram Павла Дурова. Такое мнение высказал в своем аккаунте в соцсети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Франция представляет миру тираническое лицо! Мы должны освободиться от этих безумцев!» - написал он.

Филиппо напомнил, что минувшей ночью французская полиция задержала Дурова в аэропорту Ле-Бурже и отправила под арест.

Политик предположил, что аналогичная ситуация может произойти и с владельцем соцсети X Илоном Маском, если он приедет в Париж.

«За неподчинение европейским правилам цензуры по Закону о цифровых услугах?!» - сказал Филиппо.

Ранее главред медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян отметила, что Дуров уехал из России и сменил имя на Поль дю Ров, но это ему не помогло избежать сотрудничества со спецслужбами. Она уточнила, что основатель Telegram выполнял их требования, в частности, блокировал RT в западных странах.

Франция Павла Дурова арестовали во Франции
25 августа 2024, 10:36
«Выпустят через двое суток». Французы попробуют действовать на испуг в отношении Дурова
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Основателя Telegram Павла Дурова, арестованного во Франции, могут выпустить через двое суток. Таким мнением с 360.ru поделился адвокат Александр Добровинский.

«Думаю, что Дурова выпустят через двое суток. Сложно предъявить претензии человеку, чья корпорация установила свои частные правила и действует по ним. Если бы у французов было решение суда, а ТГК на него не реагировал и то только на территории Франции - у французов был бы еще шанс», - отметил правозащитник.

По его словам, у французской стороны есть лишь подозрения.

«А так они, заманив его (я уверен, что это так), пробуют действовать на испуг. И еще: если Дуров не сдастся и не пойдет на сотрудничество с правоохранителями Пятой Республики - акции и престиж Telegram взлетят до небес», - заключил Добровинский.

Основателя Telegram арестовали во Франции из-за «отказа сотрудничать со следствием».

Это автоматически сделало Дурова соучастником ряда преступлений.

Адвокаты Telegram Аресты Франция Павла Дурова арестовали во Франции
25 августа 2024, 09:53
«Стал Полем дю Ровым». Симоньян — о попытках Дурова не сотрудничать со спецслужбами
Читайте нас в: Google Новости
Основатель Telegram Павел Дуров перебрался за рубеж и сменил имя, но желаемого результата не получил. Об этом сообщила в одноименном мессенджере главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

Маргарита Симоньян Павла Дурова арестовали во Франции
25 августа 2024, 09:50
Исламисты взяли на себя ответственность за теракт в Германии
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Группировка ИГ* подтвердила свою причастность к нападению на жителей немецкого города Золинген 23 августа. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Группировка ИГИЛ* взяла на себя ответственность за нападение с ножом в городе Золинген на западе Германии», - отметили в издании.

Преступник набросился с ножом на людей во время фестиваля в честь 650-летия города. Во время теракта погибли три человека, восемь получили ранения.

По информации Bild , террорист сам сдался полиции. Преступником оказался 26-летний сириец, который прибыл в Германию в 2022 году. Мужчина обратился к полицейским спустя 26 часов после теракта и заявил, что он «тот, кого вы ищете».

После нападения правоохранители отменили праздник, а территорию, где проводили фестиваль, оцепили. Горожан попросили не поддаваться панике и не выходить на площадь.

* «Исламское государство», ИГИЛ, ИГ - террористическая организация, запрещена в России

Германия Терроризм

Новости по теме