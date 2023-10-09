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«Мама никуда не полетит. Проще с ХАМАС договориться, чем с моей мамой. Она живет там 33 года, для нее все это привычно. Она нормально себя чувствует. Ситуация сложная, у меня сестры и братья живут на границе, в этом смысле есть беспокойство. Но они живут там давно, а родственников много у меня в Израиле, очень много», - сказал продюсер.

Пригожин подчеркнул, что относится к ситуации как к трагедии.

«Сейчас пытаются поджечь Ближний Восток, история будет не очень. Если спичка зажигается, значит, это кому-то нужно. Люди вот на фестивале отдыхали, никто никого не трогал, пришли другие и уничтожили почти 300 человек. Я согласен с высказыванием Владимира Путина: террористов нужно мочить в сортире. Взяли и уничтожили, не договариваясь. Вот это мое мнение», - добавил он.

Также продюсер выразил надежду, что Израиль сможет поставить точку в противостоянии с Палестиной.

«Если Израиль не поставит жирную точку в этом вопросе, то все распространится дальше. Мир находится на грани катастрофы, но кто-то на этом хорошо зарабатывает. Дипломатия перестала существовать, как и другие правовые формы», - заключил Пригожин.

В субботу, 7 октября, боевики ХАМАС обстреляли территорию Израиля, после чего проникли в приграничные регионы. В понедельник, 9 октября, армия Израиля объявила о завершении боевых действий в городах.