07 ноября 2024, 14:52

Прощальная речь Харрис — каша. Итоги выборов в США выбили демократов из колеи

Global Look Press
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Камала Харрис официально признала поражение на президентских выборах и поздравила своего соперника Дональда Трампа с победой. Она призвала продолжать борьбу за защиту американской демократии и пообещала Трампу «мирную» передачу власти.

Вот так бесславно завершилась кампания первой чернокожей азиатки в борьбе за президентское кресло Америки. Хотела уйти по-английски.

Еще шел подсчет голосов, а Харрис уже пропала с радаров. Когда Трамп объявил себя президентом, в ее штабе выступил сопредседатель предвыборной кампании Седрик Ричмонд и сказал, что Харрис обратится к сторонникам только на следующий день.

Для того, чтобы заручиться поддержкой избирателей к следующим выборам, демократам придется полностью пересмотреть свой курс и выработать принципиально новые предложения по развитию страны. А это означает и обновление состава. Демократам нужны новые имена и новые идеи.

А Камала Харрис… По крайней мере, самым безопасным для нее было бы возглавить какую-нибудь ассоциацию чернокожих азиток и научиться, наконец, внятно излагать свои мысли.

Вряд ли демократы захотят видеть в своих лидерах человека, который ассоциируется с провалом. А значит, ее скинут со счетов.

Харрис говорит: «Я также сказала ему (Трампу - прим. ред.), что мы поможем ему и его команде в их переходном процессе и что будем участвовать в мирной передаче власти».

И тут же призывает: «Сейчас самое время организоваться, мобилизоваться и продолжать участвовать во имя свободы, справедливости и будущего».

А заканчивает и вовсе словами о том, что демократы не обязаны никого признавать: «В нашей стране мы обязаны быть верными не президенту или партии, а конституции Соединенных Штатов».

Харрис говорит: «Услышьте меня, когда я говорю: свет обещаний Америки всегда будет гореть ярко, пока мы не сдадимся».

Отсюда следует: первое - Харрис планирует продолжить политическую карьеру. И второе - сохранить команду. Тогда возникает вопрос: пойдет ли Камала Харрис на выборы в 2028-м году? С одной стороны, Харрис всего 58 лет, у нее есть силы, амбиции, а теперь еще и опыт. С другой - вряд ли она сможет повторить путь Трампа. Во-первых, потому что у нее нет такой финансовой базы. Во-вторых, потому что нет такого количества сторонников.

США Дональд Трамп Выборы президента США Камала Харрис
07 ноября 2024, 14:06
Лукашенко назвал Харрис героической женщиной
РИА «Новости»
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Вице-президент США Камала Харрис является героической женщиной, несмотря на поражение на выборах президента. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова привело БелТА.

«Камала - просто героическая женщина, плакать ей не нужно. США пока не созрели выбирать женщину на выборах. С этим бульдозером она шла нос к носу, поэтому ни в коем случае плакать ей нельзя», - сказал белорусский лидер.

Лукашенко также назвал молодцом Дональда Трампа, который станет новым президентом страны.

«Он молодец, как бы я к нему ни относился. Давили, стреляли, посадить хотели, но он прошелся бульдозером. Это личный подвиг Трампа во имя американского народа», - добавил он.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Харрис представляла на них Демократическую партию , а Трамп баллотировался от республиканцев.

США Александр Лукашенко Выборы президента США Камала Харрис
07 ноября 2024, 11:00
Казахстан получил приглашение стать страной — партнером БРИКС
Unsplash
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Казахстан получил приглашение в БРИКС в качестве страны-партнера. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим коллегой Муратом Нуртлеу в Астане, его процитировало РИА «Новости».

Также министры обсудили подготовку государственного визита Владимира Путина в Казахстан в конце ноября.

Статус страны-партнера на саммите БРИКС в Казани, состоявшемся в конце ноября, получили 13 государств , в том числе Белоруссия, Казахстан и Узбекистан. Полноправно в организацию сейчас входят девять стран.

При этом незадолго до саммита пресс-секретарь и советник президента Казахстана Берик Уали заявил , что страна пока воздержится от подачи заявки в объединение. Однако глава государства Касым Жомарт-Токаев все же приехал в Казань.

Казахстан Сергей Лавров Россия МИД РФ БРИКС
07 ноября 2024, 10:26
Лавров назвал дату визита Путина в Казахстан
РИА «Новости»
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МИД России начал серьезную подготовку к предстоящему визиту президента Владимира Путина в Казахстан 27 ноября. Об этом на встрече со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу в Астане заявил глава ведомства Сергей Лавров, сообщило РИА «Новости».

Нуртлеу отметил, что для республики такая поездка является очень важной для продвижения многопланового партнерства между двумя государстами.

«Как вы упомянули, мы ведем серьезную подготовку государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Казахстан 27 ноября» - ответил Лавров.

Глава МИД добавил, что к предстоящему саммиту подготовят десятки документов.

Ранее Казахстан выступил против обхода антироссийских санкций на его территории. Замглавы МИД страны Роман Васильев выразил уверенность, что к позиции республики с пониманием относятся как в России, так и на Западе.

Казахстан Сергей Лавров Международные отношения Россия Владимир Путин
07 ноября 2024, 09:15
В отношениях России и США спрогнозировали резкое обострение до ухода Байдена
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден до завершения своих полномочий способен пойти на резкие действия, в том числе по отношению к России. Об этом РИА «Новости» сообщил член научного совета при Совете безопасности Александр Яковенко.

Он отметил, что на данный момент администрация Байдена продолжает удерживать власть, хоть и в качестве «хромой утки». Однако даже в таком положении он может пойти на обострение отношений с Россией, например, выдворить ее дипломатов из страны.

«Того же ожидать можно сейчас, особенно на Украине. Если там не поймут, что ситуация для них радикально изменилась не только на передовой. Можно ждать, что Дональд Трамп уделит внимание внешним делам и не станет ждать официальной инаугурации 20 января», - сказал научный эксперт.

Ранее на Западе начали обсуждать снятие санкций с России после победы Трампа на выборах президента.

Санкции Россия Запад

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