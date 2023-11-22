Просьбами о помощи Зеленский заставил Запад усомниться в победе Украины
Президент Украины Владимир Зеленский просьбами о помощи загнал себя в тупик. Он сам посеял на Западе сомнения в том, что сможет одержать победу в конфликте с Россией, заявила газета Die Welt.
Политик неоднократно заявлял, что его армия не справится без поддержки США. Теперь обстоятельства изменились - конгресс США принял бюджет без расходов на Украину , а министр обороны Германии Борис Писториус объявил о срыве поставки миллиона артиллерийских снарядов к марту 2024 года.
«У международных наблюдателей появляются вопросы к Зеленскому о том, способна ли его страна продолжать наступление в новых условиях», - заявил автор статьи.
Проблему, по словам журналиста, усугубили внутренние разногласия - противоречившие друг другу заявления Владимира Зеленского и главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Автор предупредил, что если сами украинские власти не придут к единой позиции и не поверят в успех, это сыграет на руку сторонникам переговоров с Россией.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что некоторые западные союзники призвали согласиться на мирное урегулирование конфликта. В ответ он предупредил их о долгосрочных последствиях такого решения для западных стран.