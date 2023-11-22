Просьбами о помощи Зеленский заставил Запад усомниться в победе Украины

Дыра в немецком кошельке. Щедрость ФРГ обрекла страну на бедственное положение

Многочисленные растраты Германии на военную помощь Украине и попытки восстановить собственную экономику после пандемии протерли в немецком кармане большую дыру. Обещанные киевскому режиму 60 миллиардов евро просто неоткуда взять. А рост народного негодования на фоне идеи повышения налогов может обернуться плачевной ситуацией для политической элиты ФРГ, пояснил автор Telegram-канала «Голос Мордора» Telegram-каналу «360».

«Светофорная» безвыходность В общем, получилось так, что денег у «светофора» нет не то, что для Украины, а даже для выполнения собственных социальных обязательств. А между тем, со всех сторон все требуют денег. Например, только на строительство социального жилья, которого катастрофически не хватает, нужно 100 миллиардов евро.

Далее - его прямая речь.

«Гениальный» ход Берлина Оказавшись в трудной ситуации, власти Германии нашли изящное решение - одолжить деньги на стороне. Но так как существует «долговой тормоз», который препятствует таким займам, то эти заимствования решили… не проводить как долг.

Мол, мы сейчас денег где-то перехватим, а потом следующее правительство их по-тихому отдаст когда они в казне появятся. Как появятся - тоже никто не объясняет.

И вот тут уже взбунтовались финансисты, которые настрого запретили сей гениальный ход. И более того, запретили федеральной власти печатать новые деньги.

Наверное, проще уйти в отставку, тем более что и повод есть, и сгрузить непосильную ношу на новое правительство, но те же «зеленые» буквально зубами вцепились во власть, прекрасно понимая, что никогда больше правящей партией они не станут.

В общем, главный вопрос у властей Германии сейчас заключается в том, где бы найти денег , а потом найти еще и еще. И это при том, что экономика особого дохода в бюджет не приносит.

В общем, в бюджете нарисовалась огромная дыра, которая будет даже побольше, чем эти пресловутые 60 миллиардов.

Щедрость фюрера сгубила С бюджетным кризисом в Германии все еще смешнее, чем может показаться на первый взгляд. Ребята из «светофорной» коалиции напропалую тратили деньги, в том числе и на помощь Украине, и на компенсацию энергозатрат населения и предприятий, понадеявшись всего-то на жалкие 60 миллиардов евро, которые остались в «пандемийном фонде» страны.

Потому что повышение доходов бюджета - это повышение налогового бремени, а сокращение социальных расходов - ну, вы сами понимаете.