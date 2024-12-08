08 декабря 2024, 09:41

Прорвавшиеся в Дамаск боевики заявили о захвате власти в стране

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Захватившие государственное телевидение в Сирии боевики выступили с утверждением, что они установили контроль над страной. Кадры появились в прямом эфире местных телеканалов.

«Башара Асада свергли, заключенных выпустили из тюрем. Мы желаем всем нашим гражданам и бойцам сохранить и поддерживать собственность государства Сирия. Да здравствует Сирия!» - заявили они.

Представители террористических формирований призвали боевиков не устраивать погромов на захваченной территории.

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявлял, что в стране начался новый исторический этап. По его словам, в последний раз он виделся с президентом Башаром Асадом 7 декабря и оповестил о сложившейся оперативной ситуации, на что глава государства ответил: «Посмотрим завтра».

Ранее израильские танки заметили в Сирии после отступления правительственных войск.

Сирия Наступление боевиков на севере Сирии
08 декабря 2024, 10:03
Премьер Сирии ответил на вопрос о военном присутствии России в стране
РИА «Новости»
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Новое правительство Сирии решит вопрос присутствия российских военных на территории страны. Об этом в эфире телеканала Al-Arabiya заявил оставшийся в захваченном боевиками Дамаске премьер-министр республики Мухаммед Гази аль-Джаляли.

«Вопрос военного присутствия России в Сирии решит состав нового правительства страны. Это не в моей компетенции», - заявил он.

Министр связи Сирии Ияд аль-Хатыб добавил, что овладевшие Дамаском боевики гарантировали безопасность оставшимся в столице страны членам кабинета министров Сирии.

«Мы провели переговоры с руководителями оперативного штаба группировки ХТШ*. Нам дали гарантии, что министрам ничего не угрожает, они находятся в безопасности», - отметил Ияд аль-Хатыб.

Ранее в воскресенье прорвавшиеся в Дамаск боевики заявили о захвате власти в стране.

*«Хайят Тахрир аш-Шам», ХТШ - террористическая группировка, запрещена в России.

Сирия Наступление боевиков на севере Сирии
08 декабря 2024, 09:42
Танки Израиля заметили в Сирии после отступления правительственных войск
Global Look Press
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В буферной зоне Сирии заметили танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщила газета The Times of Israel.

По информации источника, военная бронетехника пересекла государственную границу со стороны Голанских высот в районе Кунейтры и открыла артиллерийский обстрел, в ЦАХАЛ эти данные не подтверждали.

Телеканал Al Hadath ранее сообщал, что вооруженные террористические сирийские бандформирования установили контроль над центром Дамаска. По данным Al Jazeera , они отбили у силовиков одну из крупнейших тюрем «Сейдная» и выпустили на свободу заключенных.

Военный корреспондент Юрий Котенок отмечал, что террористы во время атаки на Дамаск не встретили сопротивления со стороны сирийских военных на своем пути.

По информации агентства Reuters, Башар Асад на самолете покинул территорию Сирии. Его текущее местоположение неизвестно.

Сирия Наступление боевиков на севере Сирии
08 декабря 2024, 09:33
Премьер-министр Сирии заявил о новом этапе в истории страны
Global Look Press
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В Сирии начался новый этап в истории. На это указал премьер-министр страны Мухаммед Гази аль-Джаляли телеканалу Al-Arabiya.

«В истории Сирии начинается новый этап. Мы надеемся, что наступает эпоха плюрализма», - заявил он.

Сирийский премьер отметил, что последний раз контактировал с президентом Башаром Асадом вечером 7 декабря.

«В последний раз мы общались вчера вечером, я его оповестил о ситуации», - пояснил аль-Джаляли.

Асад, по его словам, отреагировал на доклад фразой «посмотрим завтра».

Аль-Джаляли добавил, что связался с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

«Да, мы связались с Абу Мухаммадом аль-Джулани и руководством оперативного штаба боевиков. Он сказал, что будет продолжено предоставление услуг населению, что не будет мести и репрессий», - заявил премьер страны.

Часть министров, подчеркнул он, остались в Сирии. Аль-Джаляли уточнил, что, по его данным, речь идет о 18 главах министерств, связь есть минимум с половиной из них.

Президент страны Башар Асад, по информации СМИ, покинул страну в неизвестном направлении.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Сирия Наступление боевиков на севере Сирии
08 декабря 2024, 08:43
Асад покинул Сирию в неизвестном направлении — Reuters
РИА «Новости»
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Президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск и улетел на самолете в неизвестном направлении. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на якобы высокопоставленных офицеров сирийской армии.

«Асад на самолете улетел из Дамаска в неизвестном направлении», - отметили источники.

В воскресенье стало известно, что вооруженные сирийские формирования установили контроль над тюрьмой Сейдная в Дамаске, а затем выпустили на свободу всех заключенных.

Военный корреспондент Юрий Котенок отмечал, что террористы во время атаки на Дамаск не встретили никакого сопротивления на своем пути.

Нынешний премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали заявлял о своей готовности работать с любой властью , которую изберет сирийский народ. Также он призвал обеспечить работу государственных институтов на территории страны.

Сирия Наступление боевиков на севере Сирии

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