Прорвавшиеся в Дамаск боевики заявили о захвате власти в стране
Захватившие государственное телевидение в Сирии боевики выступили с утверждением, что они установили контроль над страной. Кадры появились в прямом эфире местных телеканалов.
«Башара Асада свергли, заключенных выпустили из тюрем. Мы желаем всем нашим гражданам и бойцам сохранить и поддерживать собственность государства Сирия. Да здравствует Сирия!» - заявили они.
Представители террористических формирований призвали боевиков не устраивать погромов на захваченной территории.
Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявлял, что в стране начался новый исторический этап. По его словам, в последний раз он виделся с президентом Башаром Асадом 7 декабря и оповестил о сложившейся оперативной ситуации, на что глава государства ответил: «Посмотрим завтра».
Ранее израильские танки заметили в Сирии после отступления правительственных войск.