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Данные социологической службы АКО говорят о том, что фаворитом является социал-демократическая партия Smer с рейтингом 19,4%. Ее лидер - экс-премьер страны Роберт Фицо. Он выступает против поставок оружия Украине и ее вступления в НАТО.

Пока второе место по поддержке населения занимает партия действующего президента Зузаны Чапутовой «Прогрессивная Словакия». Она остается лояльной киевскому режиму, за нее оказались 18,2% избирателей.

Еще одна проевропейски ориентированная партия «Голос» получает пока 15,1%. Ее возглавляет бывший премьер Петер Пеллегрини, который раньше был соратником Роберта Фицо.

Если Smer победит, то все равно не получит большинство в парламенте, заявил доцент РГГУ, специалист по Словакии Вадим Трухачев. По его словам, «Голос» не пойдет на сотрудничество.

«Евросоюзу не нужно правительство, состоящее на две трети из сторонников России. „Голос“ договорится с либералами и консерваторами», - сказал Трухачев.

Выборы пройдут в Словакии уже 30 сентября.

Проамериканские политические силы оказались в шаге от поражения на парламентских выборах в Словакии. Их опережают российские сторонники - партия Smer («Курс»). Она выступает против расширения блока НАТО и ультралиберальных ценностей. Об этом сообщило РИА «Новости».