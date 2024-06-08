08 июня 2024, 22:00

Пропавшую женщину нашли в брюхе питона

Freepik
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Пропавшую женщину нашли в брюхе огромного питона в Индонезии. Жуткую историю описала газета Daily Mail.

По информации издания, 6 июня 50-летняя мать четверых детей Фарида пошла через лес на местный рынок, а вечером не вернулась домой. Муж пропавшей вместе с соседями отправился на поиски женщины.

Уже на следующий день местные жители обнаружил в лесу шестиметрового питона с огромным брюхом. Змее вскрыли живот и обнаружили в нем тело пропавшей Фариды. Так как процесс пищеварения у питонов долгий, труп женщины выглядел практически неповрежденным.

По данным Daily Mail, последний задокументированный случай, когда питон съел человека, произошел в Индонезии в 2022 году.

Повстречать диких змей можно не только в Индонезии, но и в Москве. В среду, 5 июня, большую желтую змею обнаружили в центре столицы, во дворе одного из домов в Малом Трехсвятительском переулке. Рептилия спала, а местные жители вызвали спасателей.

В мае сбежавший у владельцев удав вылез из унитаз а в другой квартире и перепугал жильцов.

08 июня 2024, 21:09
Появились кадры с освобожденным из плена ХАМАС россиянином
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Проведший в плену ХАМАС восемь месяцев россиянин Андрей Козлов чуть не расплакался на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Глава правительства приехал к освобожденным заложникам в медицинский центр имени Хаима Шибы в Рамат-Гане. Видео опубликовала пресс-служба Министерства иностранных дел Израиля.

На кадрах видно, что россиянин растерялся, увидев политика, и еле сдержал слезы.

«Спасибо вам. Спасибо вам большое», - сказал Козлов по-русски, обнимая Нетаньяху.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об освобождении четырех заложников : Ноа Аргамани (25 лет), Андрея Козлова (27 лет) Альмога Меир Джана (21 год) и Шломи Зивы (40 лет) в ходе операции в городе Нусейрат на территории сектора Газа.

Все освобожденные попали в плен к ХАМАС 7 октября 2023 года, когда группа боевиков атаковала населенные пункты Израиля.

Андрей Козлов в тот день работал охранником на музыкальном фестивале. Он укрывался от пришедших на площадку вооруженных палестинцев в металлическом контейнере вместе с другими гостями. При этом он выходил на связь с родными, рассказывая про обстановку вокруг. После связь с ним прервалась.

О том, что Козлов попал в число заложников ЦАХАЛ сообщил его родным через два дня.

В пресс-службе МИД подчеркнули, что генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге все это время поддерживали связь с родителями попавшего в плен россиянина. Для них организовали специальный рейс и они встретятся с сыном утром в воскресенье.

Санкт-Петербург Израиль Россия Конфликт Израиля и Палестины
08 июня 2024, 20:39
Идею применения Россией ядерного оружия по Великобритании сочли смехотворной
РИА «Новости»
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Россия не будет тратить ядерное оружие на Великобританию, а просто подождет, пока эта страна сама рухнет. Такое мнение выразил бывший разведчик морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер в соцсети X.

«Идея о том, что Россия потратит ядерное оружие на Великобританию, смехотворна», - написал он.

По словам Риттера, в этом нет необходимости: России достаточно подождать, пока Великобритания рухнет из-за некомпетентности властей.

Накануне президент России Владимир Путин рассказал, в каком случае страна применит ядерное оружие. По его словам, такая возможность прописана в ядерной доктрине. Она допускает использование ЯО в «исключительном случае» - при угрозе суверенитету и территориальной целостности государства.

Ранее о готовности использовать ядерное оружие заявил британской оппозиции Кир Стармер. Он пообещал, что в случае победы на выборах Лейбористская партия займется поддержкой и модернизацией всех систем ядерного арсенала Великобритании.

Ядерное оружие Великобритания Россия Оружие Владимир Путин
08 июня 2024, 19:58
В Газе заявили о гибели 210 жителей в ходе операции Израиля по спасению заложников
Global Look Press
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В ходе израильской операции по освобождению заложников в секторе Газа погибли около 210 палестинцев. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на власти анклава.

«По меньшей мере 210 палестинцев были убиты и более 400 ранены в ходе израильской операции по спасению четырех заложников в лагере беженцев Нусейрат», - отметили в статье.

Речь идет о тех, кого доставили в больницы в Нусейрате и в Дейр-эль-Балахе. В министерстве здравоохранения Газы информацию о погибших не комментировали.

В ночь на 7 мая израильская армия вошла в город Рафах , который считается последним оплотом ХАМАС. После этого Международный суд ООН обязал Израиль прекратить операцию в Рафахе.

Отношения между палестинским анклавом и Израилем обострились в октябре 2023 года после ракетной атаки из сектора Газа. В ответ израильская армия начала операцию «Железные мечи» и полностью блокировала анклав.

Израиль Суд Газ Армия
08 июня 2024, 19:54
Ставшая мамой в 60 лет польская актриса Сенкевич умерла после болезни
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Звезда кино и сериалов и прославившаяся как «самая старая мама Польши» актриса Барбара Сенкевич умерла после продолжительной болезни в возрасте 69 лет. Об этом сообщило польское издание Medonet.

Актриса много лет мечтала о собственных детях, но на процедуру экстракорпорального оплодотворения решилась в 60 лет. На свет появились близнецы Аня и Петрек.

«Желание быть мамой часто бывает настолько сильным, что преодолевает все барьеры», - так Сенкевич комментировала свое решение.

После появления близнецов журналисты прозвали актрису «самой старой мамы Польши».

О том, что Барбара Сенкевич сильно болела, рассказали ее соседи. Они пояснили, что женщина только недавно вышла из больницы, где провела долгое время. По словам собеседников журналистов, лечение актрисе помогло. Выглядела она хорошо, поэтому неожиданная смерть всех удивила и расстроила.

Журналисту уточнили, что Сенкевич ушла из жизни в ночь на пятницу, 7 июня. Официально причину смерти пока не озвучили.

Во второй половине прошлой недели стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Звезде сериала «Прекрасная няня» было 53 года. Последние несколько лет она боролась с опасным заболеванием мозга.

Дети Больницы Болезни Кино Польша

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