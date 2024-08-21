21 августа 2024, 03:17

Пропавшую российскую туристку начали искать в Турции

Freepik
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Россиянка Наталья Сомова пропала в провинции Мугла на юго-востоке Турции. Местный телеканал NTV сообщил, что команды спасателей AFAD уже начали поисковую операцию.

«Началась операция по поиску 48-летней Натальи Сомовой, которая была объявлена пропавшей без вести в районе Мармарис в Мугле», - сказано в сообщении.

Известно, что россиянка 17 августа вышла из отеля на прогулку и не вернулась. О пропаже Натальи заявили ее друзья. Спасатели начали искать туристку в районе туристической тропы Карья, где ее видели в последний раз. В поисках помогают полиция и жандармерия, а также поисково-спасательные собаки.

Ранее стало известно, что турецкие власти не намерены идти на уступки Западу в отношении российских туристов. Турция согласилась ввести ограничения на торговлю товарами, но не станет вводить ограничения для путешественников из России.

Спасатели Турция Туризм Собаки Полиция
21 августа 2024, 01:52
Байден перед уходом одобрил засекреченную ядерную стратегию
РИА «Новости»
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Американский президент Джо Байден одобрил засекреченную ядерную стратегию США, но пока не говорил об этом. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Белый дом не объявлял об одобрении пересмотренной стратегии, озаглавленной „Руководство по ядерному размещению“, которая также впервые говорит о подготовке США к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи», - написали журналисты.

В издании отметили, что документ засекречен. Его даже нет в цифровом виде, только в печатном. Доступ к нему имеет небольшое число военных Пентагона и чиновников из области национальной безопасности страны.

Ранее Байден заявил, что только Америка сможет выполнять роль мирового лидера и вести за собой другие государства. Он выразил мнение, что США якобы «продолжают побеждать» и это положительно сказывается на всем мире.

США Пентагон Военные Россия Джо Байден
20 августа 2024, 14:56
Россиянка отправилась на прогулку в Турции и пропала
Unsplash
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В Турции во время прогулки пропала заместитель директора московской школы для реабилитации детей с инвалидностью Наталья Сомова. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, 48-летняя женщина отправилась на прогулку в горы и исчезла, ее ищут уже четыре дня. Вернуться домой россиянка должна была 19 августа.

Туристку в последний раз видели утром 17 августа в отеле Marmaris Park Hotel, откуда она отправилась на прогулку по Карийской тропе. Сотрудники экстренных служб Мармариса активно занимаются поисками, в том числе с использованием собак.

Ранее в начале года в Турции пропала 40-летняя путешественница из России. По словам сотрудников отеля, где жила женщина, она отправилась в горы 4 января, но назад не вернулась. Позже туристку нашли мертвой. Тело обнаружили 12 января. По данным СМИ, подозреваемым в убийстве девушки стал местный гид.

Турция Туризм Россия
20 августа 2024, 08:38
Харрис отказалась от дебатов с Трампом на Fox News
Global Look Press
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что его оппонент Камала Харрис не будет участвовать в дебатах на телеканале Fox News 4 сентября. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Я не удивлен таким развитием событий», - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что Харрис будет сложно отстоять свое «рекордное изменение позиции абсолютно по всему, во что она некогда верила».

Вместо дебатов 4 сентября на Fox News пройдет телевстреча с Трампом. Американский экс-лидер пообещал сообщить подробности позже.

Действующий президент США Джо Байден заявил, что Харрис «никогда не склонится» перед российским лидером Владимиром Путиным в случае победы на выборах. Он также добавил, что сам никогда не заискивал перед президентом РФ.

США Дональд Трамп Камала Харрис Выборы
20 августа 2024, 07:22
Трамп пообещал опубликовать результаты тестов на умственные способности
Global Look Press
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Американский экс-лидер и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп покажет публике результаты пройденных им медицинских обследований и тестов на умственные способности. Об этом он заявил телеканалу CBS.

Он признался, что обнародует результаты с большой радостью. По словам политика, он благополучно прошел медосмотр и получил за него «отличную оценку». Также Трамп рассказал, что блестяще справился с двумя тестами на умственные способности.

Ранее газета The New York Times предположила, что в случае победы республиканца на выборах в стране могут возникнуть протесты , которые президент подавит с помощью военной силы.

В качестве аргумента в издании напомнили, что команда Трампа работала над документами, которые с юридической точки зрения оправдывали намерение использовать армию для урегулирования ситуации в США. Помощники республиканца рассматривали не только задействование военных для охраны границ от нелегалов и борьбы с преступностью, но для подавления протестов, указали в газете.

США Дональд Трамп Выборы президента США

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