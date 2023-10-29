Пропавшего при атаке ХАМАС россиянина обнаружили в секторе Газа

В день нападения ХАМАС на Израиль Козлов работал охранником на фестивале Nature Party. Сначала россиянин спрятался в металлическом контейнере, расположенном на площадке мероприятия. Оттуда он записал несколько сообщений близким. После связь с ним оборвалась.

СМИ и Telegram-каналы стали распространять новость об исчезновении молодого человека. К поискам подключились десятки волонтеров и израильская актриса Галь Гадот.

Несколько дней назад матери Кузнецова позвонили представители ЦАХАЛ и сообщили, что парень жив, однако находится в плену палестинцев.

«Женщина тут же обратилась за помощью к российским властям. Эту информацию <…> обсудили с представителями ХАМАС во главе с членом политбюро Абу Марзуком», - указал источник Mash.

Ранее палестинское движение заявило о готовности заключить сделку по обмену пленными с Израилем, по условиям которой ХАМАС отдаст граждан, находящихся в оккупационных тюрьмах. В ответ ЦАХАЛ должен освободить всех заложников.