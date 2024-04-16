Пропалестинские протестующие заблокировали дорогу к аэропорту Чикаго в час пик

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Аэропорт О’Хара - одна из самых загруженных воздушных гаваней США, кроме того, демонстранты заблокировали магистраль в час пик.

«Прямо в час пик в одном из самых загруженных аэропортов страны остановилось движение», - указал телеканал.

Активисты в знак протеста сидели на дороге и держались за руки, не давая автомобилям проехать. Десяткам жителей США пришлось выйти из машин и с багажом идти к аэропорту. По информации телеканала, некоторых протестующих задержала полиция.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал не действовать на эмоциях и «мудро» ответить Ирану на ракетный обстрел и атаку беспилотников. Он отметил, что иранское руководство необходимо ввести в состояние стресса.

Пропалестинские активисты, выступающие против обстрелов сектора Газа со стороны Израиля, перекрыли магистраль к чикагскому аэропорту О’Хара. Об этом сообщил местный телеканал ABC7.