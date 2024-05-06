Пропалестинские митинги в США профинансировали Рокфеллер-младший, Сорос и Гейтс

Американскому президенту дали прозвище «Джо-геноцид» и в течение нескольких месяцев, по словам автора статьи, буквально преследовали его за поддержку Израиля. Однако журналистам удалось выяснить, что некоторые из наиболее активных групп общественников финансировались фондами, связанными с самыми громкими именами в демократических кругах.

Протесты в Колумбийском университете поддержали две организации под управлением Tides Foundation - «Еврейский голос за мир» и IfNotNow. В прежние времена этот фонд спонсировал Билл Гейтс, а теперь - Джордж Сорос и Дэвид Рокфеллер-младший. Некоторые другие акции поддержал фонд наследников гостиничной империи Hyatt Сьюзен и Ника Притцкерами.

Общественники выступали также против военной операции против хуситов в Йемене. В январе десятки демонстрантов собрались у Белого дома.