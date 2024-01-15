Пропалестинские активисты планировали подорвать работу Лондонской биржи

В Великобритании задержали шесть пропалестинских активистов, которые, по мнению правоохранителей, собирались подорвать работу Лондонской фондовой биржи. Об этом сообщили в Службе столичной полиции ( MPS ).

Как уточнили правоохранители, состоящие в группе Palestine Action, пропалестинские активисты утром в понедельник, 15 января, планировали оккупировать здание биржи, тем самым помешав открытию торгов. Данные о планирующейся акции передало правоохранителям британское издание Daily Express.

«Это серьезные аресты. Мы считаем, что эта группа была готова осуществить разрушительный трюк, который мог бы иметь серьезные последствия, если бы он был реализован успешно», - указал детектив Сиан Томас.

Полиция арестовала шесть человек, среди которых три женщины и трое мужчин в возрасте от 23 до 31 года.

Как сообщал RT , накануне в районе британской авиабазы в Акротири состоялась демонстрация в поддержку Палестины. Подобная акция прошла в центре Нью-Йорка. Там демонстранты заблокировали движение на трех мостах и тоннеле.