Пропалестинские активисты облили красной краской машину Блинкена
Пропалестинские активисты облили служебный автомобиль государственного секретаря США Энтони Блинкена красной красящей жидкостью. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Активисты собрались возле дома госсекретаря в Маклине. Они выкрикивали протестные лозунги и называли Блинкена «военным преступником», призывали США прекратить геноцид в секторе Газа.
В завершение акции протестующие разлили краску на подъездную дорожку, когда чиновник уезжал на работу. Часть жидкости попала и на внедорожник Блинкена.
Ранее палестинский Минздрав озвучил данные о количестве погибших в секторе Газа. Число жертв из-за израильских ударов превысило 21 тысячу человек, пострадали более 55 тысяч палестинцев.
Недавно президент США Джо Байден провел «один из сложнейших» телефонных переговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, потребовав возобновления перевода в Палестинскую национальную администрацию средств, которые перестали поступать после начала конфликта с радиальной группировкой ХАМАС. В СМИ отметили, что это признак растущего напряжения между президентом США и премьером Израила.