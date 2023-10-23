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«Настолько шокирующей является ситуация, когда мы смотрим на данные инструкции о том, как сделать своего рода непрофессиональное химическое оружие с цианидом», - заявил глава страны.

На телеканале отметили, что проверить заявление Герцога не получилось.

Ранее, 7 октября, боевики ХАМАС выпустили по территории Израиля тысячи ракет. ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) в ответ на это осуществил удары по сектору Газа и начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» против палестинского движения.

Как сообщил Минздрав Палестины, при обстрелах ЦАХАЛ по Газе погиб 4651 человек , среди них - 1873 ребенка. Более 14 тысяч мирных граждан анклава пострадали. С начала обострения конфликта свои дома покинули полтора миллиона палестинцев. Согласно отчетам властей, серьезно растет переполненность укрытий, а жизненно необходимые ресурсы находятся в критическом дефиците.