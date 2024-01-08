Промышленные объекты получили повреждения из-за взрыва в Харькове
Промышленные объекты получили повреждения в Харькове. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Игорь Терехов.
«Утро начинается со взрыва в городе», - отметил он.
Мэр добавил, что харьковские промышленные объекты подверглись удару, в результате чего случился пожар. Службы города уже занимаются тушением. Терехов предупредил о возможности новых атак.
По данным украинского ресурса по оповещению, в 06:46 в Харьковской области прозвучал сигнал воздушной тревоги, который продолжался около трех часов. В 09:25 его отменили. Сигнал также прекратился в Киевской, Сумской, Одесской, Николаевской, Закарпатской, Львовской и других областях.
Вечером 7 января Игорь Терехов заявил о взрывах в Харькове. По его словам, никто не пострадал, разрушения отсутствуют.