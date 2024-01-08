Промышленные объекты получили повреждения из-за взрыва в Харькове

Президент США Джо Байден может выиграть выборы в 2024 году, несмотря на ожесточенные споры в конгрессе. Об этом Lenta.ru заявила заведующая кафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, доктор исторических наук Ольга Павленко.

По ее словам, республиканцы «перешли в наступление», в то время как во фракции демократов наблюдается раскол.

«Говорить, что у Байдена нет шансов на успех в следующей президентской кампании, не слишком своевременно», - указала Павленко.

Она напомнила, что американский лидер внес серьезный вклад в экономику страны, обеспечив американцев рабочими местами и поддержав интересы энергетического лобби и ВПК страны. Павленко предположила, что единственный серьезный противник Байдена на выборах - экс-лидер США Дональд Трамп.

«История с Трампом тоже пока еще до конца не ясна. Если говорить коротко, то, на мой взгляд, шансы 50 на 50», - заключила политолог.

Ранее Трамп рассказал на митинге в Айове об угрозе третьей мировой войны из-за Байдена. По его мнению, глава государства ведет опасную политику и не может «ладить с людьми».