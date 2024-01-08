08 января 2024, 10:13

Промышленные объекты получили повреждения из-за взрыва в Харькове

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Промышленные объекты получили повреждения в Харькове. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Игорь Терехов.

«Утро начинается со взрыва в городе», - отметил он.

Мэр добавил, что харьковские промышленные объекты подверглись удару, в результате чего случился пожар. Службы города уже занимаются тушением. Терехов предупредил о возможности новых атак.

По данным украинского ресурса по оповещению, в 06:46 в Харьковской области прозвучал сигнал воздушной тревоги, который продолжался около трех часов. В 09:25 его отменили. Сигнал также прекратился в Киевской, Сумской, Одесской, Николаевской, Закарпатской, Львовской и других областях.

Вечером 7 января Игорь Терехов заявил о взрывах в Харькове. По его словам, никто не пострадал, разрушения отсутствуют.

Взрывы Харьков
08 января 2024, 09:07
Политолог рассказал о шансах Байдена на победу на президентских выборах
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Президент США Джо Байден может выиграть выборы в 2024 году, несмотря на ожесточенные споры в конгрессе. Об этом Lenta.ru заявила заведующая кафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, доктор исторических наук Ольга Павленко.

По ее словам, республиканцы «перешли в наступление», в то время как во фракции демократов наблюдается раскол.

«Говорить, что у Байдена нет шансов на успех в следующей президентской кампании, не слишком своевременно», - указала Павленко.

Она напомнила, что американский лидер внес серьезный вклад в экономику страны, обеспечив американцев рабочими местами и поддержав интересы энергетического лобби и ВПК страны. Павленко предположила, что единственный серьезный противник Байдена на выборах - экс-лидер США Дональд Трамп.

«История с Трампом тоже пока еще до конца не ясна. Если говорить коротко, то, на мой взгляд, шансы 50 на 50», - заключила политолог.

Ранее Трамп рассказал на митинге в Айове об угрозе третьей мировой войны из-за Байдена. По его мнению, глава государства ведет опасную политику и не может «ладить с людьми».

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Выборы
08 января 2024, 08:40
Главу Пентагона заподозрили в «щекотливой» операции из-за секретной госпитализации
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Госпитализацию главы Пентагона Ллойда Остина могли держать в секрете из-за «щекотливой» операции. С таким предположением в соцсети X выступил репортер HuffPost и New York Magazine Яшар Али.

Он удивился, что заместитель Остина Кэтлин Хикс узнала о госпитализации министра только через четыре дня. По словам журналиста, ей пришлось приступить к исполнению обязанностей «во время отпуска в Пуэрто-Рико».

«Что происходит? Ему сделали какую-то щекотливую операцию?» - отметил Али.

Репортер предположил, что Остину могли сделать липосакцию или процедуру фотоомоложения, так как операцию держали в секрете.

Ранее конгрессмен-республиканец от штата Небраска Дон Бэкон раскритиковал Белый дом из-за госпитализации министра. Он назвал провалом неспособность оборонного ведомства предупредить американское руководство о болезни Ллойда Остина. Бэкон посоветовал администрации президента Джо Байдена внести «исправления» в работу Пентагона.

США Пентагон Болезни
08 января 2024, 07:52
Политолог озвучил список «склонных к госперевороту» в 2024 году стран
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Государственные перевороты в 2024 году могут произойти в ряде стран Африки и Юго-Восточной Азии. Об этом «Ленте.ру» заявил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

По его мнению, угроза силовой смены власти присутствует в бедных государствах, где не работают политические институты. Он предположил, что в Африке госперевороты могут произойти в Нигере, Мали, Буркина-Фасо, Эритрее, Судане и Сомали. Среди стран Азии эксперт выделил Бангладеш и Мьянму.

«Когда мы говорим о таких ситуациях, мы обращаем внимание на самые бедные страны, где такие режимы, которые держатся исключительно на военной силе», - подчеркнул Топорнин.

Он отметил, что смена власти в таких случаях происходит из-за заговоров, а не из-за революций. Политолог добавил, что от подобных госпереворотов существенные изменения в стране обычно не происходят.

«Ничего не назревает, все происходит в режиме заговоров, когда мы просыпаемся, а в какой-то африканской стране произошел переворот, президента сместили, к власти пришла очередная военная хунта», - сообщил эксперт.

Ранее три страны западной Африки создали новый военный альянс. Глава МИД в правительстве свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума заявил, что ЭКОВАС планирует военную интервенцию в государство.

Африка Военные Судан Азия Нигер
08 января 2024, 07:25
Блинкен указал на угрозу расширения палестино-израильского конфликта
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Конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС может расшириться. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани, трансляцию провела пресс-служба госдепартамента.

«Это конфликт, который может легко дать метастазы, вызвав <...> еще большие страдания», - отметил он.

По его словам, американское правительство делает все возможное, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не расширялся. Госсекретарь напомнил, что с 7 октября он уже четыре раза посетил регион для обсуждения ситуации.

Блинкен в беседе с Абдеррахманом Аль Тани также напомнил о нападении хуситов на корабли в Красном море. Он добавил, что из-за вооруженных группировок пришлось перенаправить или отменить почти 20% морских перевозок.

«Эти атаки напрямую затронули граждан, грузы, коммерческие интересы более 40 стран», - указал госсекретарь.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что ближневосточный конфликт имеет шансы перерасти в глобальное столкновение арабских стран с Израилем. Он подчеркнул, что ситуация может ухудшиться из-за действий США.

США Израиль Ближний Восток

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