Прокуроры России и Мозамбик обсудили борьбу с коррупцией

В ходе выступления Краснов подчеркнул, что Россию и Мозамбик связывают прочные узы дружбы и сотрудничества. Также он указал на необходимость развития контактов двух стран в правоохранительной сфере.

«Мы сталкиваемся с общими вызовами и угрозами, среди которых незаконный оборот наркотиков, оружия, объектов дикой природы, коррупция, мошенничество в виртуальной среде», - отметил генпрокурор.

По итогам встречи стороны подписали Меморандум о взаимопонимании, который станет надежным инструментом для повышения эффективности в борьбе с преступностью. Документом предусмотрена выработка совместных мер по защите прав и свобод человека и гражданина, а также противодействию терроризму и коррупции.

В ответ генеральный прокурор Республики Мозамбик отметила необходимость страны перенимать опыт России в борьбе с отмыванием денег, оборотом наркотиков и другими видами преступности.