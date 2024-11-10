Прокурорам в США поручили срочно арестовать оставшихся участников штурма Капитолия

Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года. ФБР схватило более 1,5 тысячи участников, еще 75 человек находятся в розыске. Более 600 арестантов получили тюремные сроки от нескольких дней до 22 лет.

Из опасений, что Трамп помилует осужденных, Минюст США поручил федеральным прокурорам отклонить любые просьбы ответчиков об отсрочках и сосредоточиться на самых вопиющих случаях. Люди, которые проникли в Капитолий, но никого не ранили, по информации телеканала, останутся на свободе. Однако подозреваемых в нападении на полицейских и журналистов арестуют до инаугурации нового президента.

Одним из фигурантов дела о беспорядках стал бывший советник Трампа Стив Бэннон. Он отказался давать показания, и прокурор обвинил его в неуважении к конгрессу.