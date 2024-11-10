10 ноября 2024, 01:06

Прокурорам в США поручили срочно арестовать оставшихся участников штурма Капитолия

РИА «Новости»
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Расследование штурма Капитолия ускорится. Минюст США поручил арестовать оставшихся на свободе участников беспорядков до того, как республиканец Дональд Трамп вступит в должность президента. Об этом сообщил телеканал NBC.

Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года. ФБР схватило более 1,5 тысячи участников, еще 75 человек находятся в розыске. Более 600 арестантов получили тюремные сроки от нескольких дней до 22 лет.

Из опасений, что Трамп помилует осужденных, Минюст США поручил федеральным прокурорам отклонить любые просьбы ответчиков об отсрочках и сосредоточиться на самых вопиющих случаях. Люди, которые проникли в Капитолий, но никого не ранили, по информации телеканала, останутся на свободе. Однако подозреваемых в нападении на полицейских и журналистов арестуют до инаугурации нового президента.

Одним из фигурантов дела о беспорядках стал бывший советник Трампа Стив Бэннон. Он отказался давать показания, и прокурор обвинил его в неуважении к конгрессу.

США Дональд Трамп Аресты Штурм Капитолия сторонниками Трампа
10 ноября 2024, 01:08
Южная Корея пригрозила Северной ответом на попытку ядерной атаки
РИА «Новости»
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Президент Республики Корея Юн Сок Ель предупредил руководство КНДР, что альянс его страны и США нанесет ответный удар, если северокорейские власти попытаются осуществить ядерную атаку. Об этом заявил в интервью американскому журналу Newsweek.

«Я считаю, что с их стороны было бы неразумно решиться на ядерную атаку против Республики Корея», - заявил он.

Юн Сок Ель добавил, что Южная Корея обладает передовыми возможностями и для защиты, и для нападения.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин заверил своего южнокорейского коллегу Ким Ен Хена в готовности США защищать Южную Корею всеми видами вооружений.

В конце октября Пхеньян запустил новую баллистическую ракету, полет которой продлился один час 26 минут.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР, в котором также содержится положение об оказании военной и иной помощи в случае вооруженного нападения на одну из участниц соглашения со стороны другого государства.

Ядерное оружие США Северная Корея Госдеп США Южная Корея КНДР Армия
10 ноября 2024, 00:38
В Конго назвали главное отличие России от Запада
РИА «Новости»
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Россия никогда не была рабовладельческой страной или страной-колонизатором, а наоборот боролась с этим явлением. Об этом РИА «Новости» заявил конголезский министр иностранных дел Жан-Клод Гакоссо.

Глава МИД Конго посетил первую министерскую конференцию Форума партнерства Россия - Африка, проходящую в Сириусе с 9 по 10 ноября.

«У отношений с Западом есть наследие трагической истории - рабства, а затем и колонизации. А ведь Россия никогда не была рабовладельческой страной. Россия никогда не была страной-колонизатором. Совсем наоборот», - подчеркнул Гакассо.

По его словам, Советский Союз очень рано восстал против этого явления, а также поддержал африканские страны.

Министр отметил, что сейчас отношения его страны с Россией основаны на взаимной выгоде и взаимоуважении, а не такие, когда «на партнера смотрят с презрением». Гакассо добавил, что схожие отношение его страна выстраивает и с Китаем.

Ранее генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что специалисты оператора помогут Камеруну наладить процесс утилизации резиновых отходов.

Африка Россия Запад
09 ноября 2024, 23:39
В США назвали отличие Путина от западных политиков
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин всегда вел себя как джентельмен, чего не скажешь про западных лидеров. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Если вы внимательно посмотрите на поведение министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента Путина, то увидите, что они вели себя как джентльмены на протяжении всего времени», - отметил он.

Макгрегор добавил, что Путин и Лавров никогда на публике не унижали руководителей других стран, не отказывались пожать им руку. Такое поведение выгодно выделяет их на международной арене.

Полковник считает, что США должны пересмотреть свое отношение к России, признать ее великой державой и начать уважать ее национальные интересы. По его словам, Америка пока к этому не готова, но это необходимо.

Ранее заместитель главы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что при необходимости МИД организует переговоры Путина с переизбранным президентом США Дональдом Трампом.

США Россия Запад Владимир Путин
09 ноября 2024, 23:19
Автобус с российскими туристами перевернулся в Египте
Freepik
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Пассажирский автобус, в котором находились свыше 30 российских туристов, перевернулся в Рас-Сидре в Египте. В результате ДТП пострадал 41 человек, сообщил Cairo 24.

По данным издания, авария произошла на трассе Шарм-эш-Шейх - Каир в Рас-Судре на Южном Синае. В автобусе находились граждане России, Украины, Азербайджана, Казахстана и Египта. Всех раненых доставили в местный госпиталь, их состояние уточняется.

Один из пассажиров рассказал изданию «Фонтанка» , что водитель автобуса заснул за рулем, в результате чего транспорт опрокинулся на правый бок. По его словам, среди пострадавших есть дети.

Ранее в турецкой провинции Невшехир перевернулся автобус с туристами, он следовал из Каппадокии в Анталью. Травмы получили 18 человек, в том числе девять россиян. После оказания первой помощи туристов отпустили из больницы.

Египет Туризм ДТП Автобусы Водители

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