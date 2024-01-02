Прокуратура взяла под контроль расследование дела о гибели пятилетней россиянки в Таиланде

Депутат итальянского парламента Эмануэле Поццоло ранил человека на новогодней вечеринке. Он показывал присутствующим пистолет, и тот выстрелил. Теперь делом занимается прокуратура города Биеллы, где проходило праздничное торжество с участием политиков страны, сообщила газета Corriere della Sera.

Эмануэле Поццоло - член правящей партии «Братья Италии». Он показывал свое огнестрельное оружие, когда оно выстрелило. Пуля попала в зятя охранника, работающего на заместителя министра юстиции Италии Андреа Дельмастрою Мужчину отвезли в больницу, но вскоре его оттуда выписали. По словам замминистра, он хорошо себя чувствует. Поццоло в недоумении - он признал демонстрацию оружия, но выразил уверенность, что не стрелял из пистолета, и выстрел был случайным.

Накануне Нового года пьяная компания из двух молодых людей и девушек устроила потасовку на улице в Нижневартовске. Девушки поссорились, и избранники бросились на их защиту. У одного был пистолет.

Полиция Петербурга задержала парня по подозрению в стрельбе по автобусу. Силовики забрали у него пневматический пистолет.