Прокуратура Дании за год ответила лишь на один запрос России по «Северным потокам»

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Большинство запросов Генпрокуратуры России коллегам в Дании по подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» остались без ответа. Стране отказали даже в правовой помощи по этому делу, сказал РИА «Новости» посол России в Дании Владимир Барбин.

«Дания отказала России не только в проведении совместного расследования этих диверсий, но и в исполнении большинства запросов о правовой помощи по этому уголовному делу», - сказал он.

По словам дипломата, значимых подвижек в части взаимодействия стран по подрывам «Северных потоков» не произошло, наладить взаимодействие не удалось. Генпрокуратура России получила ответ только на один из многочисленных запросов. В июне ей ответили, что в феврале компания Nord Stream AG 2 нашла на дне Балтийского моря предмет цилиндрической формы, который оказался использованным дымовым буем.

Утечки на газопроводах зафиксировали в конце сентября 2022 года. Позднее специалисты пришли к выводу, что произошла диверсия. На Западе не стали всерьез заниматься расследованием этого случая, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.