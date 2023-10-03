Прокуратура Берлина прекратила расследования по работе Русского дома

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Как отметили в прокуратуре, руководство Русского дома и представители Россотрудничества, управляющие им, имеют дипломатический статус. Поэтому в отношении них нельзя вести расследование.

Прокуратура инициировала проверку Русского дома в Берлине за нарушение закона о санкциях. Заявление подал немецкий депутат от партии «Зеленые» Фолькер Бек. Он решил, что среди организаторов Русского дома есть агентство, находящееся в санкционных списках, писало РИА «Новости».

Ранее работу Русских домов приостановили в Румынии, Македонии, Хорватии, Словакии и Словении. Глава Россотрудничества отметил, что сама Россия добровольно ничего не закрывает. Половина мира попала под американские санкции, но в отношении таких стран, как Россия, они по факту не подействовали.