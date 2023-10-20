Производитель мороженого запланировал баллотироваться на пост президента США — СМИ
Конгрессмен-демократ от штата Миннесота Дин Филлипс принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США. Он заявил об этом коллегам по палате представителей, сообщила газета Politico со ссылкой на источники в конгрессе.
При этом один из информаторов издания рассказал изданию, что конгрессмен еще не принял окончательное решение по этому вопросу, но он «явно рассматривает» его.
Филлипс - 54-летний миллионер и основатель компании по производству мороженого Talenti Gelato. Благодаря успешной предпринимательской деятельности он самостоятельно сможет покрыть расходы на большую часть предвыборной кампании, заметили в газете.
Конгрессмен уже предлагал президенту США Джо Байдену устроить соревнование с другими демократами на партийных праймериз. По мнению Филлипса, «есть ощущение, что страна просит альтернативы».
Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что такие темы как Украина и конфликт на Ближнем Востоке негативно отразятся на предвыборном рейтинге Байдена. По мнению эксперта, активность американского лидера по этим направлениям выльется в электоральные приобретения для Дональда Трампа и других политиков, участвующих в предвыборной гонке.