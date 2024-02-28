Производитель абхазских «Псоу» и «Лыхны» стал простаивать из-за нового акциза

«Кабинет министров принял решение об обложении виноматериалов, ввозимых в республику 30-процентным акцизным налогом. Это тяжелым бременем ложится на производство, существенно увеличивает себестоимость нашей продукции», - заявил он.

Авидзба добавил, что дистрибьютеры им сообщили, что в случае повышения цены не смогут продавать их вина. Завод стоит уже более месяца. И это при том, что на предприятии трудятся несколько сотен человек, которым нужно платить зарплату.

По его словам, компания уже ведет переговоры с правительством, чтобы вернуться к тем цифрам, которым были раньше. Чиновники с пониманием отнеслись к возникшей ситуации, поэтому существует шанс на ее нормализацию, подчеркнул он.

Сухумский винзавод является крупнейшим экспортером вина в стране. В частности, именно здесь выпускают популярное в России «Псоу», «Апсны» и «Лыхны».

Ранее хирург Александр Умнов предупредил россиян, что злоупотребление вином чревато разрушением клеток мозга.