24 июля 2024, 08:44

«Произошло что-то ужасное». Американский журналист — о состоянии Байдена

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Самочувствие президента США Джо Байдена резко ухудшилось, он перестал вставать с постели. Журналист, политический обозреватель Бенни Джонсон в соцсети X опроверг версию о коронавирусной инфекции и заявил, что политик сильно болен.

«Байден едва может ходить. Произошло что-то ужасное. Это не COVID. Он болен. Это все была одно масштабная [операция] прикрытия», - заявил он.

О выходе из предвыборной гонки демократ объявил в соцсетях. После этого он впервые появился на публике 23 июля, когда садился в самолет Air Force One для возвращения в Вашингтон. Официальное обращение Байдена к нации может состояться в ближайшие дни.

Журналисты выяснили, что во время последней поездки в Лас-Вегас президенту потребовалась экстренная медицинская помощь. В июле у него диагностировали COVID-19, но симптомы болезни прошли за несколько дней.

США Выборы президента США Джо Байден
24 июля 2024, 09:35
Самолет с 19 людьми на борту потерпел крушение в аэропорту столицы Непала
Читайте нас в: Google Новости
В аэропорту Трибхуван в Катманду разбился самолет. Об этом сообщило издание Kathmandu Press.

На борту воздушного судна находились 19 человек. Рейс направлялся из столицы Непала в Покхару. По данным СМИ, самолет потерпел крушение при взлете.

При этом журналисты My Republica заявили, что воздушное судно упало при посадке.

Руководство аэропорта сообщило, что на борту не было пассажиров, там находились только технические специалисты. Самолет принадлежал авиаперевозчику Sourya Airlines.

В Подмосковье 12 июля разбилось воздушное судно Sukhoi Superjet 100. Борт упал в районе Коломны. Жертвами авиакатастрофы стали три человека: бортпроводник и два пилота. Межгосударственный авиационный комитет установил, что самолет ушел в пике после превышения скорости.

Несколько дней назад в Казахстане упал самолет Ан-2. Пилот самостоятельно эвакуировался из горящего воздушного судна, сообщили «Известия».

Авиакатастрофы Самолеты
24 июля 2024, 08:48
Кеннеди-младший заявил о скором начале революции в США
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
США в будущем столкнутся с революцией. Об этом заявил независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший в социальной сети X.

Он задался вопросом, на что именно будет опираться революция в США. По его мнению, перемены в стране могут произойти как под воздействием идеализма, так и под влиянием «темных, регрессивных сил».

«Выбор за нами», - заключил политик.

Ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск предположил, что преемник президента США Джо Байдена Камала Харрис является марионеткой в руках сына финансиста Джорджа Сороса. Он рассказал, что демократическая партия намеренно выдвинула в качестве кандидата человека, которым будет легко управлять. Маск добавил, что экс-лидер США Дональд Трамп может действовать самостоятельно и в случае переизбрания проведет в государстве реформы.

Политолог Дмитрий Солонников высказал похожую точку зрения - он сообщил, что важнейшие решения за Харрис будут принимать другие люди.

США Выборы президента США
24 июля 2024, 08:41
Послы стран ЕС обсудят «бессрочную иммобилизацию» российских активов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Послы 27 стран Евросоюза обсудят предложение ЕК о «бессрочной иммобилизации» активов Центробанка. Об этом сообщила газета Financial Times.

Мероприятие состоится 24 июля.

«Послы встретятся сегодня, чтобы обсудить предложение о бессрочной иммобилизации», - написали авторы материала.

По данным агентства Bloomberg, в ЕС предложили два варианта заморозки российских активов на длительной срок. Рассматривается как бессрочная заморозка ценных бумаг, так и продление ограничений на срок до 36 месяцев.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о жестком ответе России на перечисление Европой доходов от активов Украине. РФ будет действовать в национальных интересах.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также подчеркнул, что действия ЕС, отнимающие доходы от зарубежных активов, не останутся без ответа.

Еврокомиссия Россия Евросоюз
24 июля 2024, 08:27
Харрис набросилась на Трампа с критикой на дебютном митинге
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис выступила на дебютном митинге в штате Висконсин. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Преемница президента США Джо Байдена раскритиковала своего соперника - республиканца Дональда Трампа. По ее мнению, политик не сможет достойно взять бразды правления в свои руки, так как он будет тянуть государство в прошлое, а не в будущее.

«Хотим ли мы жить в стране свободы, сострадания и верховенства закона или в стране хаоса, страха и ненависти?» - обратилась Харрис к зрителям.

Ранее американист Владимир Можегов рассказал, что в демократической партии н аблюдается паника из-за возможного переизбрания Трампа. Он указал, что в ближайший месяц произойдут критические и ключевые события, а также станет известна стратегия демократов. Политолог отметил, что перед выборами функции внешней политики из-за проблем Байдена со здоровьем могут передать Госдепартаменту.

США Дональд Трамп Митинги Выборы президента США Джо Байден Камала Харрис

Новости по теме