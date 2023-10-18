«Происходят странные вещи». Вучича удивило введение Болгарией акциза на транзит газа из РФ
На европейском рынке происходят «странные вещи». Таким образом президент Сербии Александр Вучич прокомментировал введение Болгарией акциза на транзит российского газа, сообщило издание «Танюг».
Болгарские власти установили акциз в 20 левов (10 евро) на каждый мегаватт-час транзита голубого топлива из РФ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали заявили, что желание властей Болгарии заработать на российском газе угрожает энергоснабжению двух государств и противоречит «европейской солидарности».
«Странные вещи происходят - газ опять подскочил, нефть подскочила. За день после начала конфликта Израиля и Палестины мы договорились, что не дадим дизелю расти дальше», - отметил Вучич.
По его словам, запасов дизеля в Сербии хватит на 65 дней, нефти - на 73 дня. В венгерских и сербских хранилищах находится около 700 миллионов кубометров газа. Если кто-то перекроет поставки голубого топлива - будут проблемы, подчеркнул Вучич.
СМИ также сообщали, что нововведение властей Болгарии усложнит транзит российского трубопроводного газа в европейские страны. Мера может усилить напряженность на энергетическом рынке Европы.