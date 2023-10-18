«Происходят странные вещи». Вучича удивило введение Болгарией акциза на транзит газа из РФ

Читайте нас в:

Болгарские власти установили акциз в 20 левов (10 евро) на каждый мегаватт-час транзита голубого топлива из РФ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали заявили, что желание властей Болгарии заработать на российском газе угрожает энергоснабжению двух государств и противоречит «европейской солидарности».

«Странные вещи происходят - газ опять подскочил, нефть подскочила. За день после начала конфликта Израиля и Палестины мы договорились, что не дадим дизелю расти дальше», - отметил Вучич.

По его словам, запасов дизеля в Сербии хватит на 65 дней, нефти - на 73 дня. В венгерских и сербских хранилищах находится около 700 миллионов кубометров газа. Если кто-то перекроет поставки голубого топлива - будут проблемы, подчеркнул Вучич.

СМИ также сообщали, что нововведение властей Болгарии усложнит транзит российского трубопроводного газа в европейские страны. Мера может усилить напряженность на энергетическом рынке Европы.