Происходящее в Сирии назвали трагическим периодом

«Премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли пообещал передать власть оппозиции без боя. Но никто не может гарантировать, что противостояние на этом закончилось», - подчеркнул парламентарий.

Он назвал ситуацию в Сирии трагическим периодом и напомнил, что Россия выступает против раздела страны. По его словам, госпереворот стал потрясением для всего региона. Пока удалось избежать наиболее кровавого сценария развития событий, добавил Слуцкий.

Ранее президент Сирии Башар Асад сложил полномочия и покинул государство. Премьер-министр страны подтвердил, что власть передадут новому правительству. Он рассказал телеканалу Al-Arabiya, что в Сирии начался новый исторический этап.