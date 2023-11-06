Происходящее на Ближнем Востоке сочли провалом международной дипломатии

«Израильский и палестинский народы платят высокую цену за этот провал, и она [трагедия] будет только расти», - подчеркнул он.

По мнению дипломата, боевые действия на Ближнем Востоке отражают реальный недостаток желания Евросоюза решить проблему между Израилем и Палестиной.

«Мы были формально привержены решению на основе двух государств, но без реальной дорожной карты, чтобы достичь результата», - констатировал глава европейской дипломатии.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС не собираются отказываться от платежей в пользу палестинцев в рамках гуманитарной помощи. По его словам, нежелание поддерживать жителей Газы сильно ударит по интересам союза на Ближнем Востоке.