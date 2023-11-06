06 ноября 2023, 12:36

Происходящее на Ближнем Востоке сочли провалом международной дипломатии

РИА «Новости»
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Трагедия на Ближнем Востоке обернулась моральным и политическим провалом международной дипломатии, которая не приложила достаточное количество усилий для ликвидации палестино-израильского конфликта. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе ежегодной конференции послов ЕС.

«Израильский и палестинский народы платят высокую цену за этот провал, и она [трагедия] будет только расти», - подчеркнул он.

По мнению дипломата, боевые действия на Ближнем Востоке отражают реальный недостаток желания Евросоюза решить проблему между Израилем и Палестиной.

«Мы были формально привержены решению на основе двух государств, но без реальной дорожной карты, чтобы достичь результата», - констатировал глава европейской дипломатии.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС не собираются отказываться от платежей в пользу палестинцев в рамках гуманитарной помощи. По его словам, нежелание поддерживать жителей Газы сильно ударит по интересам союза на Ближнем Востоке.

Израиль Евросоюз Конфликт Израиля и Палестины Палестина
06 ноября 2023, 13:06
Лавров назвал иллюзорными надежды ослабить Россию
РИА «Новости»
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Попытки западных стран ослабить Россию являются иллюзорными надеждами. Об этом на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Не прекращаются попытки ослабить Россию, чтобы лишить нас геополитической субъектности и отбросить на обочину мировой политики. Иллюзорность подобных надежд, по-моему, очевидна каждому», - сказал он.

Глава министерства подчеркнул, что речи о якобы международной изоляции России не идет.

«Мы взаимодействуем со странами мирового большинства, которое составляет 85% населения Земли. Все люди этих стран видят в России доброго друга и надежного партнера, который не раз доказывал свою надежность. Который много делает для выстраивания общения на принципах международного права», - добавил глава МИД.

Ранее Лавров заявил, что англосаксонские государства делают все, чтобы подтолкнуть регион Ближнего Востока к большой войне.

Сергей Лавров Россия
06 ноября 2023, 12:33
Лавров упрекнул англосаксов в развязывании большой войны на Ближнем Востоке
РИА «Новости»
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Англосаксонские страны начали подталкивать Ближний Восток к большой войне. Об этом на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Англосаксы подталкивают Ближний Восток к большой войне, мы это видим сейчас», - сказал он.

Глава ведомства отметил, что эта линия западных стран прослеживается на Украине, в Сирии, Ливии и Ираке.

«Результатами подобной политики являются всплеск экстремизма и терроризма, многомиллионные потоки беженцев, разрушенные семьи и изломанные человеческие судьбы», - добавил министр.

Сергей Лавров Конфликт Израиля и Палестины
06 ноября 2023, 12:16
Влияние конфликта на Ближнем Востоке на поддержку Украины признали в ЕС
РИА «Новости»
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Конфликт между Израилем и Палестиной уже оказал влияние на поддержку Украины со стороны Евросоюза. Об этом в программной речи на ежегодной конференции послов ЕС заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Евросоюз Украина Конфликт Израиля и Палестины
06 ноября 2023, 11:32
Минздрав Палестины заявил о гибели более 200 человек в секторе Газа за ночь
РИА «Новости»
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В результате ударов Армии обороны Израиля по территории сектора Газа погибли свыше 200 человек. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на палестинский Минздрав.

«Более 200 человек были убиты в Газе во время рейдов, свидетелями которых сектор стал прошлой ночью», - указали в публикации.

Ранее не менее 12 человек стали жертвами атаки израильских ВВС на здание школы Аль-Фахура на севере Газы. Глава больницы Аль-Шифа сообщил, что в результате нападения погибли 15 человек, десятки получили ранения.

Кроме того, более 50 человек погибли в результате ударов ВВС Израиля по лагерю беженцев Джебалия на севере сектора Газа.

До этого Минздрав Палестины заявлял, что с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке жертвами атак ЦАХАЛ стали более 8,7 тысячи человек. Около 2030 человек пропали без вести. Вероятнее всего, они находятся под завалами разрушенных зданий.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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