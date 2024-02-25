«Проходили в атмосфере страха». В США назвали выборы в Белоруссии фиктивными

Как отметили в Госдепе, выборы якобы проходили без демократических процедур и в атмосфере страха. Там осудили голосование в Белоруссии.

«Выборы проходили в атмосфере страха, и ни один из электоральных процессов не может быть назван демократическим», - отметил представитель госдепа Мэттью Миллера.

Сегодня в Белоруссии прошел единый день голосования. По его итогам изберут 12,5 тысячи депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента.

Ранее Александр Лукашенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2025 году. По его словам, голосование в стране - это праздник. Политик назвал выборы в Белоруссии самыми честными в мире.