25 февраля 2024, 20:51

«Проходили в атмосфере страха». В США назвали выборы в Белоруссии фиктивными

РИА «Новости»
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В Госдепартаменте США заявили, что считают выборы в Белоруссии фиктивными. Об этом сообщило РИА «Новости».

Как отметили в Госдепе, выборы якобы проходили без демократических процедур и в атмосфере страха. Там осудили голосование в Белоруссии.

«Выборы проходили в атмосфере страха, и ни один из электоральных процессов не может быть назван демократическим», - отметил представитель госдепа Мэттью Миллера.

Сегодня в Белоруссии прошел единый день голосования. По его итогам изберут 12,5 тысячи депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента.

Ранее Александр Лукашенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2025 году. По его словам, голосование в стране - это праздник. Политик назвал выборы в Белоруссии самыми честными в мире.

США Белоруссия Александр Лукашенко Выборы в Белоруссии Выборы
25 февраля 2024, 20:54
Сербия направила ноту протеста Хорватии из-за обвинений в пособничестве России
РИА «Новости»
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Сербия направила Хорватии ноту протеста из-за обвинений главы МИД этой страны в том, что Белград якобы способствует России дестабилизировать ситуацию на Балканах. Об этом сообщило Министерство иностранных дел республики.

В сообщении заявление главы МИД Хорватии Гордана Грлич-Радмана о том, что Сербия пытается «усидеть на двух стульях» и ведет двойную политику, одновременно пытаясь стать ближе и к ЕС, и к России, назвали неприемлемым.

Кроме того, в нем указали на недопустимость подобных высказываний и отметили, что они нагнетают атмосферу ненависти к сербскому народу и нарушают политику стабильности в регионе.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании организации, что в мире может появиться новая «горячая точка». По его словам, из-за действия «властей» Косова в отношении этнических сербов новый конфликт может разыграться на Балканах.

Сербия Международные отношения Россия МИД РФ
25 февраля 2024, 19:44
Премьер-министр Йемена Мубарак отправился в Москву
РИА «Новости»
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Премьер-министр, министр иностранных дел международно признанного правительства Йемена Ахмед бен Мубарак направился в Москву с официальным визитом. Об этом сообщило Йеменское агентство новостей Saba.

Как напомнило РИА «Новости», Мубарак посетит Москву спустя 20 дней после своего назначения на пост премьера по приглашению российской стороны.

В планах политика встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, вице-премьером России Алексеем Оверчуком и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Целью поездки Мубарака станет обсуждение двусторонних отношений и пути их укрепления и развития.

Ранее стало известно, что США, несмотря на предпринятые попытки, не удалось ухудшить отношения между Россией и Венесуэлой, что подтвердил визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в латиноамериканскую страну.

Отношения Россия Москва Йемен
25 февраля 2024, 17:33
Цены на электричество и топливо взлетели в ФРГ на фоне кризиса
Unsplash
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Электроэнергия, отопление и бензин в Германии подорожали за последние три года на 41%. Причиной роста цен стал энергетический кризис, сообщило издание Bergedorfer Zeitung.

Исследование потребительского портала Verivox показало, что в 2021 году траты семьи из трех человек на эти нужды составляли 3772 евро в год, сейчас расходы достигли отметки в 5306 евро.

В материале сказано, что к росту цен привел глобальный энергетический кризис, который стал более ярко выраженным после начала спецоперации России на Украине. Два года назад Германия перестала получать дешевый российский газ, нефть и уголь. Сейчас оба газопровода «Северный поток» не работают.

Ранее глава партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил о бесполезности поставок оружия на Украину. Он пояснил, что боеприпасы не помогут украинской стороне одержать победу на Россией.

Германия Газопровод Северный поток — 2 Газ Отопление
25 февраля 2024, 17:05
Германия вслед за Испанией заподозрила Россию в причастности к смерти Кузьминова
Соцсети
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МВД Германии заподозрило Россию в причастности к убийству летчика-перебежчика Максима Кузьминова. Об этом глава ведомства Нэнси Фезер заявила газете Bild.

Органы безопасности ФРГ контактируют с испанскими властями по вопросам расследования этого преступления. Оно идет «полным ходом», подчеркнула Фезер.

«Подозрения очевидны: согласно известным на данный момент обстоятельствам, речь может идти о государственном терроризме», - добавила она.

По словам главы МВД Германии, все выступающие против российского «режима» якобы подвергают себя опасности, а Германия охотно предоставляет им политическое убежище.

В 2023 году Максим Кузьминов угнал на Украину российский военный вертолет и скрылся. В конце февраля 2024 года стало известно, что его убили в Испании , куда он въехал по фальшивому украинскому паспорту , мечтая начать новую жизнь. Испанские спецслужбы также обвиняли Россию в причастности к расправе над Кузьминовым.

Германия Убийства Россия Испания

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