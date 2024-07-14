Прогресс отметили в расследовании дела о повреждении Balticconnector

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При этом детали расследования он предпочел не раскрывать. По словам Лохи, осенью специалисты подведут итоги расследования и обнародуют его результаты.

Сейчас правоохранители устанавливают маршрут передвижения контейнеровоза Newnew Polar Bear, который шел под флагом Гонконга и, предположительно, повредил трубопровод.

Лохи добавил, что финским силовикам в ответ на их запрос прислали из Пекина материалы по делу.

Телекоммуникационный кабель газопровода Balticconnector снес, предположительно, якорь китайского судна New Polar Bear в начале октября 2023 года. В апреле 2024-го отремонтированный газопровод запустили в работу.