Программу «Вести недели» предложили заблокировать в Армении

Хартию о стратегическом партнерстве подписали министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен. Документ предусматривает расширение сотрудничества в сфере экономики, обороны, безопасности и развития демократических институтов. Политолог Артур Атаев в комментарии 360.ru пояснил, что соглашение стало очередным маневром премьер-министра республики Никола Пашиняна, который искал выгоды, но нашел только новые проблемы.

На что рассчитывает Пашинян По его словам, формула Пашиняна заключается в сближении с США и странам НАТО для получения политической и военной защиты. Но она уже дала сбой. Республика продолжила отдаляться от важной для ее экономики России, а также не учла фактор Турции, которая занимает в западном военном альянсе непоследнюю роль.

В новом вероятном витке конфликта Армении и Азербайджана Анкара сорвет все попытки защиты, на которую так рассчитывает Пашинян.

Для США хартия стратегического партнерства выгодна тем, что они укрепили свой политический плацдарм против России в Закавказье. Американцы всегда делали упор как на Армению, так и Грузию, с которой начались проблемы, напомнил политолог.

В Ереване продолжают работать огромное количество получающих американские гранты некоммерческих организаций, которые вырастили большое число гражданских активистов. Часть из них уже начала делать политическую карьеру. При этом никаких отношений с Россией они не приемлют.

Он напомнил, что Армения долгое время позиционировала себя как многовекторное государство во внешней политике, но после прихода к власти Пашиняна республика изменилась и повернулась в сторону Евросоюза и США.

«Для Пашиняна в политическом и военном смысле сотрудничество с Россией невыгодно. Но он пытается сохранить экономическую модель взаимодействия. Поэтому Армения не предпринимает никаких шагов для выхода из Евразийского экономического союза, но при этом сократила или заморозила свое участие в СНГ и ОДКБ , как политических и военных союзах», - пояснил Атаев.

Политолог подчеркнул, что такое сближение с Западом сильно ударит по экономике Армении из-за отдаления от России, которая сейчас обеспечивает до 70% оборота.

«Пашиняна вдохновил большой экономический рост, который обеспечили, в том числе российские релоканты, а также параллельный импорт. В этом плане Армения осталась важным партнером России», - добавил собеседник 360.ru.