Прогноз кредитного рейтинга США понизили до «негативного»

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Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service ухудшило прогноз по кредитному рейтингу США со стабильного до негативного. Заявление об этом появилось на сайте агентства.

При этом долгосрочный рейтинг США остался на уровне ААА, уточнили в агентстве.

«Риски снижения бюджетной устойчивости США возросли и больше не могут быть полностью компенсированы уникальной кредитной силой страны», - пояснил старший специалист Moody’s Уильям Фостер.

В агентстве отметили, что дефицит бюджета США останется высоким без принятия эффективных мер по сокращению государственных расходов и увеличению доходов.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков с иронией отметил, что у США закончится бумага , чтобы бесконечно печатать доллары для обслуживания рекордного госдолга страны. Официальный представитель Кремля добавил, что Америка тратит около 200 миллионов долларов в час на обслуживание своего долга.

В октябре стало известно, что госдолг США вырос на 500 миллиардов долларов менее чем за месяц и достиг 33 триллиона 513 миллиардов долларов.