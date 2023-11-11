11 ноября 2023, 03:17

Прогноз кредитного рейтинга США понизили до «негативного»

РИА «Новости»
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Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service ухудшило прогноз по кредитному рейтингу США со стабильного до негативного. Заявление об этом появилось на сайте агентства.

Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service ухудшило прогноз по кредитному рейтингу США со стабильного до негативного. Заявление об этом появилось на сайте агентства.

При этом долгосрочный рейтинг США остался на уровне ААА, уточнили в агентстве.

«Риски снижения бюджетной устойчивости США возросли и больше не могут быть полностью компенсированы уникальной кредитной силой страны», - пояснил старший специалист Moody’s Уильям Фостер.

В агентстве отметили, что дефицит бюджета США останется высоким без принятия эффективных мер по сокращению государственных расходов и увеличению доходов.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков с иронией отметил, что у США закончится бумага , чтобы бесконечно печатать доллары для обслуживания рекордного госдолга страны. Официальный представитель Кремля добавил, что Америка тратит около 200 миллионов долларов в час на обслуживание своего долга.

В октябре стало известно, что госдолг США вырос на 500 миллиардов долларов менее чем за месяц и достиг 33 триллиона 513 миллиардов долларов.

США Доллары США Рейтинги Госдолг
11 ноября 2023, 03:33
Немцам пришлось пожертвовать гигиеной ради антироссийских санкций
Freepik
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Для многих граждан Германии после начала СВО принятие душа стало более «редкой, короткой и холодной процедурой». Об этом написала немецкая газета Berliner Morgenpost со ссылкой на данные соцопросов.

По информации газеты, рост цен на энергоносители после начала конфликта на Украине заставил многих немцев экономить. В том числе, на гигиенических процедурах.

«Уже в 2022 году 51% опрошенных заявили, что принимали душ реже, короче или холоднее, чем до энергетического кризиса. В этом году, согласно опросу, это делают уже 57%», - сказано в статье.

Журналисты также привели данные, согласно которым половина граждан Германии уже оборудовала свои дома водо- и энергосберегающими системами, а еще 19% планируют это сделать.

В октябре газета South China Morning Post написала, что санкции вместо России ударили по Европе , причем, в первую очередь - по Германии. По мнению автора статьи, руководство ФРГ подтачивает экономику страны, идя на поводу у Вашингтона и НАТО. Из-за антироссийских санкций Германия вынуждена закупать нефть и газ по завышенной стоимости.

Германия Газ Санкции Нефть Цена на нефть
11 ноября 2023, 03:20
Маск призвал Зеленского начать переговоры с Путиным
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Украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно согласиться на переговоры с лидером России Владимиром Путиным и прекратить уничтожать в окопах всю украинскую молодежь. Об этом американский миллиардер Илон Маск заявил в эфире подкаста ученого и блогера Лекса Фридмана.

Фридман спросил у предпринимателя, нужно ли украинскому лидеру начинать мирные переговоры с Россией.

«Да. Я ему советую не отправлять украинскую молодежь умирать в окопах. Не нужно этого делать, независимо от того, будет ли он вести диалог с Владимиром Путиным или нет», - сказал Маск.

По словам бизнесмена, судя по обстановке на фронте и расстановке сил продолжение контрнаступления ВСУ приведет к «массовым жертвам».

Ранее Илон Макс заявил, что странам Запада следовало бы прекратить бессмысленные жертвы из числа украинцев и наладить отношения с Москвой. По его мнению, именно Европа подталкивает российский и украинский народы к боевым действиям.

Владимир Зеленский Илон Маск Владимир Путин Украина
11 ноября 2023, 02:26
Евросоюз передумал выделять Украине военную помощь из Европейского фонда мира
РИА «Новости»
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Германия и некоторые другие страны Евросоюза выступили против выделения Украине военной помощи в размере до 20 миллиардов евро. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

По информации агентства, план по выделению до 20 миллиардов евро на военную помощь Украине может быть изменен из-за позиции нескольких стран-членов Евросоюза. Причем среди противников выделения помощи неожиданно оказалась Германия.

«Я пока не назову его [план] мертвым на данном этапе. Но, конечно, всегда можно его улучшить… У Германии возникло много вопросов… и вполне обоснованно. Речь идет о больших деньгах», - заявил собеседник агентства.

Использовать Европейский фонд мира для поставок оружия на Украину в июне 2023 года предложил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он высказал идею создать специальный механизм военных поставок ВСУ на сумму 5 миллиардов евро в год до 2027 года.

При этом некоторые европейские страны последовательно выступают против трат средств Европейского фонда мира на оружие для ВСУ. Так, в конце октября Венгрия в очередной раз заблокировала выделение Украине 500 миллионов евро военной помощи.

Оружие Евросоюз Украина
11 ноября 2023, 01:53
Украину предупредили в США о возможной потере новых городов
РИА «Новости»
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Украинские власти могут потерять еще больше территорий, если отдадут приказ о прекращении огня. Об этом бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил в интервью каналу Kim Iversen.

«Если вы (ВСУ - прим. ред.) продолжите воевать, Харьков, Днепропетровск, Николаев, Одесса станут принадлежать России. Вы потеряете еще 20% своей страны, если не остановите этот конфликт», - сказал он.

Риттер напомнил, что своим решением отказаться от стамбульского договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности киевский режим привел к тому, что Украина лишилась части территорий. По его словам, в интересах украинских властей прекратить этот конфликт на условиях России.

На переговорах в Стамбуле в марте 2022 года Россия и Украина подписали соглашение о международных гарантиях безопасности для последней. Они не распространялись на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса. Однако в Киеве до сих пор не сделали ни одного шага в сторону мирного разрешения конфликта, а потом вообще отказались от подписанных договоренностей.

Россия Переговоры Украина

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