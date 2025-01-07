07 января 2025, 09:27

Профессор заявил об использовании русского в Латвии вопреки языковой политике

Unsplash
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В Латвии, несмотря на языковую политику, говорят на русском. Об этом РИА «Новости» рассказал профессор Василий Свистунов, вернувшийся в Россию после 40 лет жизни в республике.

Специалист уехал в Латвии после учебы в институте. Сам он родился в Кемеровской области, его родители переехали туда из Донбасса. В Латвии профессор работал около 40 лет, он открыл там научный институт по экологическим разработкам.

В Россию Свистунов вернулся в 2023 году по госпрограмме оказания содействия добровольному переселению проживающих за границей соотечественников.

«При всем уважении к народу, за все время проживания в Латвии я не выучил латышский язык. В нем не было надобности, живя в русской зоне, где 80% населения - русскоговорящего», - рассказал профессор.

По словам мужчины, он не сталкивался с дискриминацией по языковому и национальному признаку со стороны местных, поскольку жил в русском районе. Свистунов отказался регистрироваться в международном реестре Латвии и публиковать свои научные разработки, чтобы они не утекли в США.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ранее пожаловалась на русскоязычного таксиста в Риге. Оказалось, что водитель - беженец с Украины, который не успел выучить латышский язык.

Латвия Русский язык
07 января 2025, 10:20
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Global Look Press
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Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности из района Пхеньяна в направлении Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap.

В КНДР заявили, что пуск прошел успешно. Такая система вооружения надежно сдерживает противников в Тихоокеанском регионе. При этом южнокорейские военные уличили КНДР в «обмане».

«Северная Корея заявила, что ракета пролетела около 1500 километров со скоростью, в 12 раз превышающей скорость звука», - написали авторы материала.

Разработка ракеты направлена на укрепление ядерного потенциала КНДР.

Накануне стало известно, что северокорейский снаряд рухнул за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщила «Национальная служба новостей». Ущерба не зафиксировали.

Береговая охрана Японии в ноябре заявляла о запуске КНДР баллистической ракеты. Высота полета снарядов составила примерно 100 километров, сообщили «Известия».

Ракеты Северная Корея Япония КНДР
07 января 2025, 10:20
Улицы священных городов Мекки и Медины ушли под воду
Unsplash
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В Саудовской Аравии произошло сильное наводнение, улицы священных городов Мекки и Медины оказались затопленными, сообщил Mash.

Из-за проливных дождей дороги превратились в бурные реки, а поток воды унес автомобили.

Метеорологическое управление Саудовской Аравии предупредило об опасности в трех городах: Мекке, Медине и портовом городе Джидда. Вода, которая обычно не скапливается на сухих и каменистых склонах, стремительно хлынула вниз, затопив города и поселки.

В конце декабря из-за угрозы наводнения в Санкт-Петербурге закрыли дамбу, сообщало издание НСН. Высота волн вне льда могла достигать 2,5 метра. В связи с этим в городе было приостановлено движение судов по Кронштадтскому фарватеру.

Ранее МЧС рекомендовало собрать «тревожный чемоданчик» тем, кто живет в районах, где часто бушует стихия. Лучше всего собирать его по туристическим правилам, складывая только легкие вещи и предметы первой необходимости - такие как фонарь, нож, аптечка и другие.

Наводнения Саудовская Аравия Дороги Реки
07 января 2025, 08:53
Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 53
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Число погибших в результате землетрясения, произошедшего в Тибете на юго-западе Китая, возросло до 53 человек. Об этом заявили в оперативном штабе Тибетского автономного района КНР по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения, сообщило агентство Xinhua.

«По состоянию на 12:30 (7:30 мск - прим. ред.) 7 января в результате землетрясения в уезде Тингри городского округа Шигадзе погибло 53 человека», - уточнили в штабе.

Еще 62 человека получили травмы.

В уезде Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района произошло землетрясение силой 6,8 балла. Эпицентр находился на глубине 10 километров. После основного толчка было зарегистрировано 49 повторных землетрясений.

По информации издания «Наньфан Жибао», в результате землетрясения погибли люди в уездах Тингри, Лхатзе и Сакья. Также были разрушены более тысячи зданий.

Ранее возле города Дманиси в Грузии недалеко от границы с Арменией произошло землетрясение магнитудой 4,2. Землетрясения ощущались и в городах и сёлах Армении, включая Гюмри, Степанаван и другие. В эпицентре сила толчков достигала 5-6 баллов.

Землетрясения Китай
07 января 2025, 08:22
Папуашвили назвал смешными претензии Франции и ФРГ к Маску
Global Look Press
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Выпады руководства Франции и Германии в адрес американского бизнесмена Илона Маска по поводу якобы вмешательства в выборы вызывают смех. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в соцсети Facebook*.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

«Сколько иронии в том, что власти Германии и Франции жалуются на заявления Илона Маска и обвиняют его во вмешательстве в выборы», - отметил он.

Спикер парламента объяснил, что Франция и Германия открыто поддерживали радикальную оппозицию в Грузии. Он с иронией добавил, что своим «грубым и незаконным вмешательством» в выборы другой страны они «пилили сук демократии и суверенитета», на котором сидели, а теперь осуждают Маска.

Ранее вице-канцлер и министр экономики ФРГ от партии «Зеленые» Роберт Хабек обвинил американского предпринимателя в попытках атаковать демократию. По его мнению, Маск задействует все возможные ресурсы, чтобы продвигать свои интересы.

Грузия Германия США Илон Маск Франция Выборы

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