Профессор заявил об использовании русского в Латвии вопреки языковой политике

Специалист уехал в Латвии после учебы в институте. Сам он родился в Кемеровской области, его родители переехали туда из Донбасса. В Латвии профессор работал около 40 лет, он открыл там научный институт по экологическим разработкам.

В Россию Свистунов вернулся в 2023 году по госпрограмме оказания содействия добровольному переселению проживающих за границей соотечественников.

«При всем уважении к народу, за все время проживания в Латвии я не выучил латышский язык. В нем не было надобности, живя в русской зоне, где 80% населения - русскоговорящего», - рассказал профессор.

По словам мужчины, он не сталкивался с дискриминацией по языковому и национальному признаку со стороны местных, поскольку жил в русском районе. Свистунов отказался регистрироваться в международном реестре Латвии и публиковать свои научные разработки, чтобы они не утекли в США.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ранее пожаловалась на русскоязычного таксиста в Риге. Оказалось, что водитель - беженец с Украины, который не успел выучить латышский язык.