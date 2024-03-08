08 марта 2024, 20:01

«Профессиональная и откровенная». Гросси дал высокую оценку встрече с Путиным

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал профессиональной и откровенной встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Генеральный директор Гросси назвал состоявшуюся в среду встречу с президентом Путиным профессиональной и откровенной», - отметили в МАГАТЭ.

Стороны обсудили проблему снижения рисков ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции, эту тему в сообщении назвали вопросом первостепенной важности.

Ранее Путин провел переговоры с Гросси, в которых принимал участие глава Росатома Алексей Лихачев. Глава государства подчеркнул, что российская сторона активно сотрудничает с международным агентством, и напомнил, что государство остается одним из лидеров в сфере атомной энергетики и занимается вопросами повышения безопасности таких объектов.

Переговоры Владимир Путин Запорожская АЭС МАГАТЭ Росатом
08 марта 2024, 19:05
Истребитель F-35 сертифицировали для несения ядерного оружия
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Новейший американский F-35 официально может носить ядерное оружие. Как сообщило издание Breaking Defense со ссылкой на представителя программы истребителей Расса Гомере, самолет прошел сертификацию.

«Объединенный ударный истребитель F-35A сертифицирован для перевозки термоядерной гравитационной бомбы B61-12», - написали авторы материала.

Теперь истребитель-невидимка стал самолетом «двойного назначения», потому что может нести как обычное, так и ядерное оружие. Как отметил Гомере, F-35A прошел ядерную сертификацию раньше запланированного срока.

«Это первый самолет пятого поколения, способный нести ядерное оружие», - сказал собеседник издания.

Ранее США заподозрили в использовании F-35 для ведения разведки в зоне спецоперации. Как сообщил министр обороны Сингапура Нг Энг Хен, истребитель мог собирать данные о российских системах ПВО и передавать их странам НАТО.

Ядерное оружие США Истребители Самолеты F-35 Оружие
08 марта 2024, 18:43
Умер участник музыкального дуэта Steve & Eydie Стив Лоуренс
Читайте нас в: Google Новости
Не стало американского музыканта, певца, актера, композитора и продюсера, лауреата премий «Грэмми» и «Эмми» Стива Лоуренса. Он скончался в возрасте 88 лет, сообщило издание ABC News.

Представитель артиста сообщил журналистам, что причиной смерти певца стали осложнения болезни Альцгеймера. Его сердце перестало биться в больнице 7 марта.

Свой творческий путь Лоуренс начал в 16 лет победой в конкурсе талантов.

Лоуренс был участником дуэта Steve & Eydie. Он выступал вместе со своей женой Эйди Горм. С будущей супругой артист познакомился на «Вечернем шоу» Стива Аллена. Пара поженилась в 1957 году в Лас-Вегасе.

Болезни Кино Актеры
08 марта 2024, 18:12
«Рютте придется подождать». Назначение генсека НАТО отложат
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Назначение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО произойдет позже, чем ожидалось. Об этом сообщила Нидерландская радиовещательная компания со ссылкой на источники в Брюсселе и Гааге.

«Рютте придется подождать, назначение гендиректора НАТО займет больше времени», - сообщили журналисты.

Премьер-министр - один из основных кандидатов на должность. В конце февраля казалось, что его назначение пройдет быстро, но все оказалось не так просто. Официальной процедуры выбора нового генерального секретаря нет, но Рютте нужна поддержка всех 32 стран-членов НАТО.

Кандидата поддерживает большинство государств, в то числе США, Великобритания, Германия и Франция.

«Но Венгрия заявила, что не поддержит его кандидатуру, и две недели назад появился конкурирующий кандидат на высший пост в НАТО: президент Румынии Йоханнис», - написали авторы публикации.

Ранее колумнист газеты Financial Times Саймон Купер порассуждал на тему, подойдет ли премьер Рютте на роль генсека Североатлантического альянса. Нидерландскому политику придется учитывать противоположные позиции членов НАТО.

Германия США Венгрия Великобритания НАТО Франция
08 марта 2024, 16:55
Глава Гагаузии призвала власти Молдавии дружить с Россией
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Россия не является противником Молдавии, и двум странам следует сотрудничать по многим направлениям. Об этом заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, сообщило РИА «Новости».

«Россия не враг Молдавии. Нужно дружить по всем направлениям», - указала она.

Гуцул сегодня прибыла в Молдавию из Сочи. Главу автономной области встретили в воздушной гавани соратники и родственники. В аэропорту ее задерживать никто не стал.

В России глава Гагаузии провела переговоры с президентом Владимиром Путиным и посетила Всемирный фестиваль молодежи в «Сириусе». Она обсудила с российским лидером политическую ситуацию в Молдавии. По ее словам, руководство страны пытается спровоцировать в автономной области нестабильную обстановку.

Сочи Молдавия Россия Переговоры Владимир Путин

Новости по теме