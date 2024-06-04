04 июня 2024, 23:01

Проекты российско-африканской повестки представят на площадке ПМЭФ

РИА «Новости»
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Развитие российско-африканских отношений и программа продвижения многосторонних форматов работу по форуму партнерства «Россия — Африка» станет темой обсуждения на одной из площадок Петербургского международного экономического форума. О ней расскажет фонд «Росконгресс».

Международная конференция «Глобальные вызовы продовольственной безопасности», которая состоится 3–4 октября в столице Эфиопии - Аддис-Абебе - станет одним из проектов, реализуемых в 2024 году.

Советник президента России Антон Кобяков подчеркнул, что эта конференция поднимет актуальные вопросы соблюдения продовольственного суверенитета и угрозы его нарушения.

«Отдельное внимание будет уделено совместным проектам нашей страны с африканскими партнерами. Уверен, что сотрудничество России и Африки в продолжение мероприятий африканского трека, состоявшихся в России за последние пять лет, способствуют дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества с африканскими партнерами», - подчеркнул он.

В деловую программу мероприятия включили панельные сессии по технологиям в сельском хозяйстве, транспорту и логистике для нужд агропромышленного комплекса, подготовке кадров для этого сектора и перспективам и рискам финансирования проектов в области сельского хозяйства. Рассмотрят на конференции и вопросы технологии пищевых производств и организации систем питания в школах. Отдельное внимание уделят «Зеленому стандарту» для «чистых» сельхозпродуктов.

В центре деловой программы - пленарное заседание «Системный подход к обеспечению продовольственного суверенитета стран Африки».

На площадке ПМЭФ-2024 также презентуют Первую министерскую конференцию форума партнерства «Россия - Африка». Она состоится в ноябре 2024 года на площадке университета «Сириус» одноименной федеральной территории.

Этот новый диалоговый формат решили собирать регулярно между российско-африканскими саммитами. В программу включили круглые столы и панельные дискуссии по наиболее актуальным темам российско-африканской повестки. Отдельное тематическое направление посвятят обсуждению гуманитарного сотрудничества России с африканскими партнерами с акцентом в сферах образования и здравоохранения.

На стенде российско-африканского сотрудничества представят еще один проект - Африканскую энергетическую неделю, которая состоится с 4 по 8 ноября в Международном конференц-центре Кейптауна. Мероприятие пройдет под девизом «Инвестируйте в энергетику Африки». Его стратегическим партнером выступит фонд «Росконгресс».

В рамках деловой программы ПМЭФ-2024 6 июня состоится бизнес-диалог «Россия - Африка». Стороны обменяются мнениями по широкому спектру тем стратегического сотрудничества государств континента и РФ.

Африка Сельское хозяйство Международные отношения Россия Технологии ПМЭФ-2024
04 июня 2024, 21:32
Байден пригрозил войной Китаю
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден допустил привлечение американских военных в случае вторжения Китая на Тайвань. Об этом он заявил изданию Time.

«Не исключаю использование вооруженных сил США. Существуют отличия между размещением на земле, воздушными силами, морскими и так далее», - сказал Байден в ответ на вопрос, как США помогут Тайваню в случае вторжения КНР.

Президент США не уточнил, будут ли в таком случае вооруженные силы страны использовать военные базы на Филиппинах и в Японии.

В январе Байден заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня и придерживаются принципа одного Китая.

В апреле председатель КНР Си Цзиньпин сказал Байдену, что тайваньский вопрос - это красная черта в отношениях Китая и США , которую нельзя пересекать. Си Цзиньпин выразил надежду, что американские власти не будут поддерживать сепаратистские настроения на Тайване.

США Войны Китай Си Цзиньпин Джо Байден Тайвань
04 июня 2024, 21:31
Сотрудницу фонда Клуни потребовали уволить после слов о российских журналистах
Freepik
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Ассоциация журналистов БРИКС выступила с требованием уволить Анну Нейстат из американского фонда Клуни после призыва о преследовании российских журналистов. Об этом представители организации заявили RT.

Актер Джордж Клуни отметил, что никого преследовать не собирался, а его сотрудница просто «неверно выразилась».

Директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат ранее заявила, что российских журналистов нужно арестовывать в Европе. По ее словам, фонд Клуни намерен добиться выдачи ордеров на арест российских репортеров и возбуждения уголовных дел.

Нейстат также призвала выписывать только закрытые ордера, чтобы репортеры не знали о своем аресте на территории европейских государств.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Европе практически не работает международное право.

Уголовное дело Европа Актеры БРИКС
04 июня 2024, 18:34
НАТО начал готовить план переброски войск из США в Европу
РИА «Новости»
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Военный альянс НАТО начал подготовку к переброске войск в Европу из США на случай вероятного конфликта с Россией. Об этом сообщила газета The Telegraph .

«НАТО тщательно работает многочисленными сухопутными коридорами, чтобы быстро перебросить к линии фронта бронетехнику американских солдат в случае крупной войны с Россией на европейском континенте», - отметили журналисты.

Авторы материала предположили, что армия США высадится в одном из заранее определенных портов, после чего ее перебросят по подготовленным логистическим путям.

«Вероятно, НАТО высадит американский контингент в Нидерландах, откуда он оправится в Польшу через Германию по железной дороге. В альянсе хотят задействовать порты Финляндии, Швеции, Турции, Греции, Италии, Норвегии и государств Балтии», - добавили они.

Ранее депутат немецкого бундестага Севим Дагделен предположила, что Запад уже готовит предлог для ввода военного контингента на Украину.

Военный альянс НАТО начал подготовку к переброске войск в Европу из США на случай вероятного конфликта с Россией. Об этом сообщила газета The Telegraph .

США Военные Россия НАТО
04 июня 2024, 15:21
Слухи об отказе талибов посещать ПМЭФ опровергли в МИД
РИА «Новости»
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Сообщения в СМИ о якобы отказе талибов* участвовать в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме являются недостоверными, министр труда правительства страны уже находится на пути в Россию. Об этом РИА «Новости» сказал директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Его сопровождают несколько человек, они уже на пути в Россию», - заявил дипломат.

В МИД заявляли, что пригласили представителей нынешних властей Афганистана на ПМЭФ-2024 , так как Россия настроена на развитие взаимовыгодных политических и экономических связей.

Президент Владимир Путин также указывал на необходимость выстраивать отношения со страной, которой управляют талибы*. Ранее в России предложили исключить «Талибан»* из реестра террористических организаций.

*Решением Верховного суда движение «Талибан» внесено в список террористических и запрещено в России.

Афганистан Россия ПМЭФ-2024

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