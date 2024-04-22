Проект по приему карт «Мир» запустят в Иране

«Сейчас идет работа над техническими деталями, чтобы обеспечить бесперебойный процесс оплаты по „Миру“. Тегеран поддерживает эффективное торговое партнерство с Москвой», - сказано в публикации.

Эксперты отметили, что запуск обслуживания карт «Мир» займет от трех месяцев до полугода. Вероятно, проект стартует к концу летнего сезона. Введение системы «Мир» в ближневосточном государстве поддержит турпоток из России и облегчит трансграничные платежи, которые считают особенно актуальными на фоне санкций и запретов на полеты.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила, что РФ может принять ответные меры на западные ограничения, направленные против российской платежной системы. Также она высказалась о повышении ключевой ставки Банком России.