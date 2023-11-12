12 ноября 2023, 23:26

Продюсер израильского сериала «Фауда» от Netflix погиб в секторе Газа

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Работавший над сериалом Netflix «Фауда» исполнительный продюсер Матан Меир погиб во время боевых столкновений в секторе Газа. Об этом съемочная группа сообщила на официальной странице проекта в социальной сети X (бывший Twitter).

Авторы сообщения подчеркнули, что за время работы над сериалом Матан стал для всех частью большой семьи и неотъемлемой частью команды.

«Актеры и съемочная группа убиты горем из-за этой трагической утраты. Мы выражаем соболезнования родным и друзьям Матана. Пусть его душа покоится с миром», - говорится в сообщении.

На сайте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) говорится, что Матан Меир входил в состав 697-го батальона 551-й бригады. Он погиб в минувшую пятницу 10 ноября в возрасте 38 лет.

Сериал «Фауда» (в переводе с арабского «хаос») рассказывал о группе бойцов контртеррористического спецподразделения ЦАХАЛ, работавших под прикрытием во время палестино-израильского конфликта. С 2017 по 2022 год вышло 78 серий.

После обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС командование ЦАХАЛ объявило о возвращении в строй 300 тысяч резервистов.

Как рассказал «360» житель страны Александр, все мобилизованные просто получили СМС сообщения и вернулись на места службы. По его словам, никого гнать на призывные пункты не пришлось.

В конце октября командование ЦАХАЛ объявило о расширении наземной операции в секторе Газа. Спустя несколько дней израильские военные объявили, что взяли под контроль все северные районы палестинской территории. Также власти страны согласились в ежедневном режиме прекращать бомбардировки Газы на четыре часа для прохода гуманитарных конвоев на территорию.

Кино Конфликт Израиля и Палестины
13 ноября 2023, 00:02
Польша развернула новый танковый батальон с корейскими танками в районе Бреста
РИА «Новости»
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Польша продолжает милитаризировать границу с Белоруссией. В районе Бреста страна развернула новый танковый батальон. Об этом сообщило Министерство национальной обороны республики.

В ведомстве уточнили, что танковый батальон появился в Чартаеве - это польский приграничный населенный пункт, находящийся недалеко от Бреста.

«Здесь, в Семятичском районе будет, уже есть в принципе, танковый батальон, который будет входить в состав 1-й пехотной дивизии легионов, Подляской дивизии, задачей которой является сдерживание агрессора», - заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Он добавил, что новый танковый батальон будет вооружен танками К2 производства Южной Кореи.

В сентябре в Польше объявили тендер на строительство электронного барьера вокруг реки Буг на границе с Белоруссией. Ширина заграждения должна составить 172 километра. Стену планируют оснастить несколькими тысячами камер, датчиками слежения и тепловизорами.

Несмотря на воинственную риторику польских властей, президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 11 ноября, поздравил поляков с Днем независимости. Он выразил надежду, что Польша не откажется принять «протянутую ей дружескую руку сотрудничества ».

Белоруссия Польша Танки
12 ноября 2023, 23:43
Власти США уточнили обстоятельства гибели военных в Средиземном море
Википедия
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Крушение при выполнении тренировочного полета в восточной части Средиземного моря потерпел вертолет, на борту которого находились пять американских военных. Такая уточняющая информация появилась в официальном заявлении министра обороны США Ллойда Остина. Текст опубликован на сайте Пентагона.

Он подчеркнул, что расследование причин катастрофы еще не закончено и военные следователи продолжают собирать необходимые данные. Министр заявил, что вся страна запомнит службу погибших военных и их готовность пожертвовать собой.

«Я молюсь за патриотов, которых мы потеряли, за их семьи, любимых и близких» - говорится в сообщении.

О крушении в Средиземном море американского летательного аппарата стало известно в минувшую пятницу, 10 ноября. Только спустя два дня европейское командование Вооруженных сил США сообщило, что на борту находились пятеро военных.

Вертолет входил в одну из двух авианосных групп , направленных командование в Средиземное море после обострения между Израилем и палестинским движением ХАМАС. После прибытия военные провели учебные запуски самолетов и вертолетов, а также отработали маневры по противоракетной обороне.

США Пентагон Армия
12 ноября 2023, 23:02
Урсулу фон дер Ляйен обвинили в обмане после слов об Украине
РИА «Новости»
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ввела в заблуждение общественность Украины, заявив о скором членстве страны в Евросоюзе. Об этом бывший генпрокурор республики Святослав Пискун заявил в интервью YouTube-каналу «Александр Шелест»*.

«Мы не можем вести переговоры о вступлении в Евросоюз, если Польша не пропускает наше зерно. Это же смешно. Тут надо хорошо подумать, а не обманывают ли нас? Где реальная резолюция с реальной датой?» - сыронизировал он.

Пискун напомнил о Турции, предложив позвонить президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и спросить, как «продвигаются 30 лет переговоры по Евросоюзу?». Как отметил экс-генпрокурор, страну-члена НАТО не пускают в объединение, поэтому Украину тем более не планируют присоединять к блоку.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что вступление Украины в состав ЕС зависит от того, получится ли у страны выйти на достойный уровень для включения в объединение.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.

Еврокомиссия Евросоюз Украина
12 ноября 2023, 22:17
Зеленский начал пытаться добиться от Трампа переговоров
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Президент Украины Владимир Зеленский намерен дозвониться до бывшего американского лидера Дональда Трампа, чтобы провести переговоры. Об этом написало издание «Страна.ua».

«Трамп сейчас фактически контролирует [через республиканское большинство] Палату представителей Конгресса США, которая блокирует выделение средств Украине. На Банковой это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского», - указали в статье.

Ранее украинский лидер направил Трампу приглашение посетить Украину. Он пообещал политику объяснить за 24 минуты, почему конфликт с Россией невозможно урегулировать мирным путем в течение суток.

Бывший президент США ответил отказом на предложение Зеленского посетить страну.

Трамп напомнил, что в настоящее время украинская сторона тесно взаимодействует с текущей администрацией Белого дома во главе с Джо Байденом. Поэтому поездка Дональда Трампа на Украину неизбежно спровоцирует конфликт интересов.

США Владимир Зеленский Дональд Трамп Украина

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