Продюсер израильского сериала «Фауда» от Netflix погиб в секторе Газа

Авторы сообщения подчеркнули, что за время работы над сериалом Матан стал для всех частью большой семьи и неотъемлемой частью команды.

«Актеры и съемочная группа убиты горем из-за этой трагической утраты. Мы выражаем соболезнования родным и друзьям Матана. Пусть его душа покоится с миром», - говорится в сообщении.

На сайте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) говорится, что Матан Меир входил в состав 697-го батальона 551-й бригады. Он погиб в минувшую пятницу 10 ноября в возрасте 38 лет.

Сериал «Фауда» (в переводе с арабского «хаос») рассказывал о группе бойцов контртеррористического спецподразделения ЦАХАЛ, работавших под прикрытием во время палестино-израильского конфликта. С 2017 по 2022 год вышло 78 серий.

После обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС командование ЦАХАЛ объявило о возвращении в строй 300 тысяч резервистов.

Как рассказал «360» житель страны Александр, все мобилизованные просто получили СМС сообщения и вернулись на места службы. По его словам, никого гнать на призывные пункты не пришлось.

В конце октября командование ЦАХАЛ объявило о расширении наземной операции в секторе Газа. Спустя несколько дней израильские военные объявили, что взяли под контроль все северные районы палестинской территории. Также власти страны согласились в ежедневном режиме прекращать бомбардировки Газы на четыре часа для прохода гуманитарных конвоев на территорию.