Продажу противотанковых ракет Javelin Косово одобрили в США
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Косово противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.
Косово запросило у США возможность закупки Javelin и 24 облегченных прицельно-пусковых установок. Планируемая продажа этих вооружений поспособствует реализации интересов Соединенных Штатов в сфере нацбезопасности, заверили в Пентагоне.
«Предполагаемая продажа укрепит долгосрочную обороноспособность Косова и возможности по защите своего суверенитета, территориальной целостности и удовлетворит его потребности с точки зрения национальной обороны», - заявили в ведомстве.
Ранее в Пентагоне признали, что не следили за поставками оружия Украине должным образом. Генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч заявил, что более половины общего объема поставок осталось неучтенным.