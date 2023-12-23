Продавцы небоскреба Aon Center в США потеряли $100 миллионов на сделке

По данным агентства, в 2014 году за небоскреб заплатили 268,5 миллиона в американской валюте. Однако из-за популярности удаленной работы и снижения интереса к аренде помещений на фоне повышения процентных ставок в банках стоимость коммерческой недвижимости стала падать.

Это помогло инвесторам Дэниелу Абрамсу и Адаму Тишеру заключить выгодное соглашение о покупке Aon Center. Bloomberg отметил, что продажа небоскреба стала крупнейшей сделкой 2023 года в сфере коммерческой недвижимости.

Представитель покупателей Шон Фалп заявил, что благодаря низкой стоимости Aon Center его новые владельцы смогут предложить арендаторам выгодные условия. Они ожидают, что здание с благоустроенными офисами, расположенное в центре Лос-Анджелеса, не будет пустовать.

Ранее Геологическая служба США предупредила, что Нью-Йорк постепенно уходит под воду под тяжестью построенных в городе небоскребов.