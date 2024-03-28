«Мой дядя часто говорил <…> лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза», - сказал он.

Кирби отметил, что за нападение в Crocus City Hall ответственны боевики ИГИЛ*. По словам представителя Белого дома, США и дальше будут сохранять бдительность и предупреждать о террористической угрозе, вне зависимости от взаимоотношений.

Официальный представитель Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон ранее заявил, что Украина не причастна к расстрелу зрителей в Crocus City Hall, переложив вину на ИГИЛ*.

*Запрещенная в России террористическая организация.