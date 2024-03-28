«Продавцы навоза». Кирби оскорбил чиновников из России из-за заявлений о теракте
Представитель Белого дома Джон Кирби произнес поговорку о продавцах навоза, когда говорил о чиновниках из России, которые не верят в причастность ИГИЛ* к теракту в Crocus City Hall. Его процитировало РИА «Новости».
«Мой дядя часто говорил <…> лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза», - сказал он.
Кирби отметил, что за нападение в Crocus City Hall ответственны боевики ИГИЛ*. По словам представителя Белого дома, США и дальше будут сохранять бдительность и предупреждать о террористической угрозе, вне зависимости от взаимоотношений.
Официальный представитель Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон ранее заявил, что Украина не причастна к расстрелу зрителей в Crocus City Hall, переложив вину на ИГИЛ*.
*Запрещенная в России террористическая организация.