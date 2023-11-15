Процветающая в США расовая дискриминация поразила ООН
В США до сих пор процветают расовая дискриминация и систематический расизм. К такому выводу пришла специальный докладчик ООН по современным формам расизма Ашвини К. П. Ее доклад опубликовали на сайте Управления верховного комиссара по правам человека.
Исследование проводили с 31 октября по 14 ноября 2023 года. Специалист ООН побывала в Вашингтоне, Детройте, Лос-Анджелесе, Новом Орлеане, Батон-Руж и Атланте, встретилась с представителями властей разных уровней, более 80 общественных организаций, посетила женские тюрьмы, академическое учреждение в Калифорнии, некоммерческий музей на бывшей плантации в Луизиане и центр женского здоровья в штате Джорджия.
Ашвини пришла к выводу, что США находятся на решающем этапе борьбы с расизмом и расовой дискриминацией. Однако ее шокировали многогранные и взаимодополняющие проявления системного расизма. Представитель ООН видела их в каждом штате.
«Эти проявления расизма влияли на представителей расово маргинализированных групп на каждом этапе их жизни - исторически, систематически и институционально», - сказала она.
Президент США Джо Байден после очередного случая массовой стрельбы в 2023 году призвал искоренить идею «белого превоходства». Преступник вошел в магазин и убил трех афроамериканцев.