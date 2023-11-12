Процесс расширения Евросоюза сравнили с Большим взрывом

Так Зурабишвили прокомментировала заявление президента Европейского Совета Шарля Мишеля, который допустил, что Украина может войти в состав ЕС к 2030 году.

На комментарий журналиста, что у Грузии пока нет даже статуса кандидата на вступление, Зурабишвили отметила, что не говорит о сроках вступления, но в том, что прием трех бывших советских республик произойдет в один момент, не сомневается.

«Я думаю, это произойдет все сразу. В 2030, 2031 или 2029 году - не знаю. Но этот горизонт будет следующим Большим взрывом, следующие участники войдут вместе. Мы - трио: Молдова, Украина и Грузия», - заявила политик.

Она добавила, что после последней рекомендации Еврокомиссии о включении Грузии в состав кандидатов на вступление поддержка среди жителей республики этой идеи выросла до 85%. Зурабишвили подчеркнула, что главной целью люди назвали национальную безопасность. Этот тезис обошел по популярности экономическое развитие.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в минувшую среду, 8 ноября, дала рекомендации лидерам стран начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении, а также одобрить заявку Грузии и дать ей статус кандидата, если республика продолжить следовать внешней политике блока. Чиновница подчеркнула, что странам не стоит ориентироваться на 2030 год как на срок расширения ЕС. Но другой даты она не привела.