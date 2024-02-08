Процедуру эвтаназии декриминализовали в Эквадоре

Читайте нас в:

За декриминализацию процедуры суд проголосовал семью голосами «за» и двумя «против». Согласно решению, статья 144 уголовного кодекса Эквадора не будет применяться к медицинским работникам, проводящим эвтаназию.

Уполномоченный по правам человека в течение полугода подготовит закон об эвтаназии. Минздрав за два месяца разработает регламент проведения этой процедуры.

Суд рассмотрел декриминализацию эвтаназии после случая с 42-летней женщиной, страдающей амиотрофическим склерозом. Парализованная на 95% пациентка может жить только на аппарате искусственной вентиляции легких.

Ранее медицинский юрист Иван Печерей рассказал о возможном разрешении эвтаназии в России. Он напомнил, что эту процедуру узаконили вj многих странах, в том числе в Португалии, Новой Зеландии, Бельгии и Индии.