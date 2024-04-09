09 апреля 2024, 07:54

Проблемы в НАТО озвучили в Великобритании

РИА «Новости»
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НАТО столкнулся с рядом организационных проблем, которые подрывают боеготовность альянса. Об этом заявил обозреватель британской газеты The Times Эдвард Лукас.

«В командной структуре царит полный бардак <…>. Запасы вооружения невелики, инфраструктура неадекватна, логистика непрочна, и само оборудование устарело», - отметил журналист.

Он признал, что планы стран - членов Североатлантического альянса нанести поражение российской стороне в случае военного конфликта не соответствуют действительности. Как подчеркнул Лукас, Европа и Соединенные Штаты не только недооценивают возможности РФ, но и в целом переоценивают силы самого Запада.

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи оценил вероятность прямого конфликта с Россией. По его словам, члены блока не находятся в состоянии войны с РФ и не желают этого.

Великобритания Европа Запад НАТО
09 апреля 2024, 08:28
Лавров заявил, что Россия будет сотрудничать с МАГАТЭ после удара ВСУ по ЗАЭС
РИА «Новости»
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Российские власти готовы сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) после украинского удара по Запорожской АЭС. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с китайским коллегой Ван И заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Его процитировало РИА «Новости».

«Киеву не удастся уйти от ответственности в связи с последними атаками на ЗАЭС», - подчеркнул министр.

ВСУ 7 апреля ударили двумя беспилотными летательными аппаратами по куполу атомного объекта. Представители МАГАТЭ видели это и зафиксировали инцидент.

Позднее генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС из-за действий украинских военных была близка к ядерной аварии. Он подчеркнул, что нельзя допустить эту катастрофу.

Россия Киев МАГАТЭ
09 апреля 2024, 08:26
Глава МИД КНР пообещал поддержку развития России после переизбрания Путина
РИА «Новости»
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Китай намерен продолжать поддерживать стабильное развитие России при президенте Владимире Путине. Об этом на встрече с главой российского МИД заявил его китайский коллега Ван И.

Дипломат еще раз передал Лаврову поздравление всем россиянам в связи с переизбранием Владимира Путина на посту главы государства.

«Источником прогресса в России является поддержка народа. Думаю, что российский народ ожидает светлое будущее под твердым руководством Путина», - сказал он.

Ван И подчеркнул, что КНР является всеобъемлющим стратегическим партнером и дружественным соседом России.

«Мы будем поддерживать возрождение и стабильное развитие России под руководством Путина, наращивать многостороннее взаимодействие и оказывать друг другу решительную поддержку», - добавил глава МИД Китая.

Ранее Китай призвал США не пытаться очернить его нормальные отношения с российской стороной.

Отношения Россия Китай
09 апреля 2024, 08:05
Стало известно о двух запланированных встречах Путина и Си Цзиньпина
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин планируют провести переговоры на полях саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

Российский министр находится с официальным визитом в Китае. Он встретился с коллегой Ван И. По итогам переговоров Лавров сообщил о предстоящих контактах лидеров двух стран.

По словам главы МИД, Путин и Си Цзиньпин встретятся в Астане в июне. Там будет проходить саммит ШОС. А в октябре возможны еще одни переговоры - на полях саммита БРИКС в Казани.

«Будут наверняка и другие возможности для поддержания регулярного политического диалога», - заявил Лавров.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Лавров поехал в Китай, чтобы обсудить «горячие темы».

Саммиты Сергей Лавров Владимир Путин Си Цзиньпин БРИКС
09 апреля 2024, 07:53
«Башню Саурона» в Нью-Йорке выставили на аукцион
Unsplash
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Недостроенный небоскреб в Нью-Йорке, известный как «башня Саурона», выставили на торги из-за долгов застройщика. Компания JDS Development Group не смогла расплатиться по кредитам, сообщил Financial Times.

Дом высотой 325 метра начали возводить в Бруклине. Американцы прозвали его «башней Саурона» из-за черного каркаса из рифленой стали. На 93 этажах планировали разместить квартиры, в том числе студии стоимостью от 875 тысяч долларов, баскетбольную площадку, место для выгула собак и бассейн. Небоскреб планировали достроить в 2022 году, но из-за чрезмерного использования заемных средств и выхода за рамки бюджета проект затянулся.

Кредитор Silverstein Capital Partners инициировал процесс взыскания долгов с девелопера Майкла Штерна, владельца JDS Development Group. Он не выполнил обязательства по кредиту на сумму 235 миллионов долларов. Из-за этого здание продадут с аукциона.

В Москве выставили на торги дом купца А. В. Крупенникова 1913 года постройки. Будущему владельцу предстоит провести его реставрацию и реконструкцию.

США Аукционы Нью-Йорк Строительство Недвижимость

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