30 июня 2024, 20:15

Проблемы с умственными способностями. Американцы рассказали об отношении к Байдену

РИА «Новости»
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Здоровье президента США Джо Байдена не позволяет ему бороться за кресло главы Белого дома. Такое мнение выразили 72% участников опроса, который провел телеканал CBS.

Чаще всего респонденты заявляли о «проблемах с умственными способностями» Байдена. Вместе с тем, 27% опрошенных полагают, что главе государства нужно продолжать участие в президентской гонке.

Мнения американских граждан по поводу лидера республиканцев Дональда Трампа разделились - половина участников исследования выразили мнение, что он может продолжать борьбу за высший государственный пост, а 49% выразили в этом сомнение.

Опрос проводили 28–29 июня среди 1130 совершеннолетних американцев.

Ранее политолог Юрий Самонкин заявил, что Байден потерпел сокрушительное поражение в дебатах с Трампом и даже не смог самостоятельно уйти со сцены.

Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
30 июня 2024, 20:33
Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта
Unsplash
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Некоторые военные базы Соединенных Штатов в Европе перевели в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта. Об этом сообщил телеканал CNN.

Мишенью для атаки могут стать американские объекты или военный персонал. Такого уровня террористической опасности не фиксировали минимум 10 лет.

В состояние повышенной готовности перевели в том числе военную базу в Штутгарте, где находится штаб-квартира Европейского командования Вооруженных сил Соединенных Штатов.

Ранее США передислоцировали подразделения своей армии к границам Израиля и Ливана. Американцы пошли на такой шаг из-за опасений по поводу того, что между ЦАХАЛ и «Хезболлой» может начаться масштабный конфликт.

США Военные Европа
30 июня 2024, 20:12
Губернатор Измира заявил о возросшем числе жертв и пострадавших от взрыва газа
Freepik
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В турецкой провинции Измир возросло число пострадавших и погибших от взрыва газового баллона в пекарне. Об этом сообщил губернатор Сулейман Эльбан телеканалу TRT Haber.

«Число погибших в результате взрыва возросло до пяти. Медицинскую помощь получают 57 человек», - уточнил он.

Баллон взорвался в кондитерской в городе Торбалы днем 30 июня. Предположительно, ЧП произошло из-за утечки газа.

Четыре человека погибли на месте. Больше десятка домов, расположенных рядом с пекарней, получили серьезные повреждения. По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, правоохранители приступили к расследованию и установлению всех обстоятельств случившегося.

Турция Газ Взрывы
30 июня 2024, 18:34
Руководство форума в Давосе обвинили в домогательствах
Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства
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Основателя Всемирного экономического форума в Давосе Клауса Шваба и руководство обвинили в дискриминации и домогательствах в отношении женщин. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Сотрудники форума рассказали изданию, что Шваб создал для работников «враждебную по отношению к женщинам и темнокожим» атмосферу. Руководство ВЭФ уволило по меньшей мере шесть сотрудниц во время беременности или декретного отпуска. Работающие на форуме женщины также сообщили о сексуальных домогательствах со стороны старших менеджеров.

Работающие со Швабом сотрудницы признались, что он делал им непристойные комментарии.

Ранее в домогательствах к сотрудницам обвинили основателя SpaceX Илона Маска. В WSJ сообщили, что бизнесмен имел интимные отношения с некоторыми подчиненными и попросил одну из них родить ему детей.

Домогательства Женщины Всемирный экономический форум в Давосе — 2020
30 июня 2024, 17:48
Орбан пообещал создать в Европарламенте новый альянс правых сил
Global Look Press
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В Европарламенте создадут новый альянс правых сил, в который войдут три партии. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его процитировало агентство Associated Press.

Он совершил визит в Вену и анонсировал новый альянс «Патриоты за Европу», в составе которого будут его партия «Фидес - Венгерский гражданский союз», «Австрийская партия свободы» Герберта Кикля и ANO 2011 экс-премьера Чехии Андрея Бабиша.

Он добавил, что жители Европы стремятся к трем вещам: миру, порядку и развитию, однако вместо этого им достаются война, миграция и стагнация.

Согласно результатам прошлых выборов в ЕП, партия Кикля получила шесть мест, фракция Орбана - 11 мест, а ANO 2011 - семь.

Ранее политолог Николай Межевич высказал мнение, что выборы в Европарламент мало повлияют на отношения Евросоюза с Россией. Он также призвал не придавать большого значения результатам этого голосования.

Чехия Венгрия Европарламент Швейцария

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