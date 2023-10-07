Читайте нас в:

«В некоторых странах до 50% определенных систем вооружения отсутствуют, поскольку они были переданы украинцам <…>. В большинстве стран засекречено, сколько именно передано и насколько велики пробелы в запасах оружия», - сказал он.

Эксперт объяснил, что из-за военных действий на Украине Запад вынужден расходовать больше оружия, чем может производить. У стран-союзниц Киева еле-еле получается восполнять то, что уходит украинской стороне.

В материале отметили, что Россия поставила западные государства перед трудным выбором - отказ от помощи Украине ради своей же безопасности или продолжение поставок оружия киевскому режиму в ущерб себе.

Сложный выбор встанет и перед нынешним президентом США Джо Байденом. Ранее американский полковник в отставке Джан Джентил заявил, что главе Штатов придется выбирать между победой на выборах в 2024 году и помощью киевскому режиму.