«Пробелы в запасах». Россия поставила Запад перед трудным выбором
Из-за вооруженного конфликта на Украине западные запасы оружия исчерпались, поэтому большинство государств засекретило количество отправляемой техники Киеву. Об этом сообщил старший преподаватель разведки Норвежского оборонного колледжа, передал NRK.
«В некоторых странах до 50% определенных систем вооружения отсутствуют, поскольку они были переданы украинцам <…>. В большинстве стран засекречено, сколько именно передано и насколько велики пробелы в запасах оружия», - сказал он.
Эксперт объяснил, что из-за военных действий на Украине Запад вынужден расходовать больше оружия, чем может производить. У стран-союзниц Киева еле-еле получается восполнять то, что уходит украинской стороне.
В материале отметили, что Россия поставила западные государства перед трудным выбором - отказ от помощи Украине ради своей же безопасности или продолжение поставок оружия киевскому режиму в ущерб себе.
Сложный выбор встанет и перед нынешним президентом США Джо Байденом. Ранее американский полковник в отставке Джан Джентил заявил, что главе Штатов придется выбирать между победой на выборах в 2024 году и помощью киевскому режиму.