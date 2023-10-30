Призывы Байдена из Овального кабинета помогать Украине и Израилю не убедили рядовых американцев

После поездки в Израиль американский президент обратился к нации, попытался увязать помощь киевскому режиму с поддержкой израильского народа и запросил у конгресса дополнительные 106 миллиардов долларов на оборону. Колумнист издания Мэттью Крениг заявил, что за 18 месяцев украинского конфликта Джо Байден не объяснил, почему он важен для Штатов, и последняя речь не прояснила ситуацию. Попытки президента связать столкновение в Европе с ближневосточным он назвал запутанными и трудными для понимания.

«Но самое главное, он так и не объяснил, почему среднестатистический американец, например, моя семья и друзья в Миссури, должны волноваться о том, что происходит в секторе Газа или на Украине», - сказал журналист.

Его коллега Эмма Эшфорд заявила, что Белый дом давно готовил речь по Украине, и для выступления Джо Байдена в Овальном кабинете администрация буквально втиснула тему Израиля в заранее заготовленный текст. По ее мнению, получилось неудачно. Журналист уверена, что призывы Джо Байдена не нашли отклика даже у его электората.

Спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон отказался поддерживать оказание помощи Украине и Израилю одним пакетом. Сенаторы-республиканцы разработали законопроект , который позволит конгрессу выделить деньги по отдельности.