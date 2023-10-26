Призывникам на Украине захотели разрешить уезжать за границу за деньги

Автором законопроекта № 8029 стал депутат от фракции «Слуга народа» Георгий Мазурашу. Согласно документу, украинцев обяжут открывать счет в государственном банке с минимальным взносом 12 945 гривен и каждый месяц вносить по 1 306,5 гривны (35 долларов), пока они пребывают за границей. В планах, эти средства перечислять на спецсчет Вооруженных сил Украины.

В законопроекте также предложили брать добровольные взносы на ВСУ с мужчин, которые выехали с Украины после 24 февраля 2022 года, если они вернулись домой.

В случае, если украинцы не смогут предоставить основания для отсрочки военной службы во время мобилизации, им придется перечислить на спецсчет ВСУ 25 890 гривен за каждый месяц пребывания за рубежом в период военного положения.

Верховная рада анонсировала усиление мобилизации на Украине из-за потерь на поле боя.