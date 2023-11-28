28 ноября 2023, 23:01

Призывник на Украине сбежал из военкомата через окно второго этажа

РИА «Новости»
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На Украине в Закарпатской области призывник сбежал из военкомата через окно второго этажа. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

Все произошло в городе Мукачево. Мужчина сбежал из здания военкомата, воспользовавшись дырой в решетке на окне второго этажа. За ним погнался человек в военной форме. Власти Украины пока не прокомментировали произошедшее.

Украинцы не хотят воевать, и этот факт сильно удивил бывшего заместителя министра обороны Анну Маляр. Она призвала общество смириться с отсутствием хороших новостей и непопулярными мерами.

В начале ноября Верховная рада Украины продлила военное положение и проведение всеобщей мобилизации до 14 февраля 2024 года. Продление военного положения поддержали 329 депутатов, а мобилизацию - 322 участника заседания.

Украина
28 ноября 2023, 23:52
Разработчик «Новичка» рассказал, что будет с отравленной женой Буданова
Freepik
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Жене начальника ГУР Украины Марианне Будановой ничего серьезного не угрожает после отравления тяжелыми металлами, украинские медики способны оказать ей необходимую помощь, однако случившееся может стать поводом для очередных провокаций в сторону РФ. Такое мнение выразил доктор химических наук, разработчик нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк в беседе с РИА «Новости».

«Ну, конечно есть (шансы выжить - прим. ред.) <…> Я полагаю, что на Украине достаточно квалифицированных людей, чтобы [лечение] провести, и ничего там не будет, а вот информационной вони, я думаю, в нашу сторону будет достаточно», - заявил он.

По словам Ринка ртуть и мышьяк способны накапливаться в организме, если человек принимает их маленькими дозами, что приводит к плачевным последствиям. Подобные вещества накапливают морская вода и грибы. По мнению специалиста, чтобы детальнее разобраться в случившемся, нужно изучить места, в которых обедала пострадавшая.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что Кирилл Буданов сам мог отравить супругу, чтобы она не мешала ему жить с мужчинами. По его словам, в подобных делах часто обвиняли главу ГУР Украины.

Украина
28 ноября 2023, 23:46
«Неприлично богатый». Экс-министра обороны Украины Резникова заподозрили в бегстве в США
Pixabay
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Алексей Резников после отставки с поста министра обороны Украины уехал в США «неприлично богатым». Такое заявление в Telegram-канале сделал бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

Экс-депутат напомнил о коррупционных скандалах в оборонном ведомстве при управлении Резникова. Он отметил, что зимнее обмундирование так и не доехало до военнослужащих ВСУ в зоне боевых действий, украинским солдатам приходится мерзнуть.

«Как мне сообщил источник в Офисе президента, экс-министр обороны после сложения с себя полномочий, неприлично богатый и счастливый, сразу улетел к своей жене в Соединенные Штаты Америки, где у него вилла и где давно живет его семья», - написал Кива.

Главы МИД стран НАТО признали провал контрнаступления ВСУ. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Участники заседания в Брюсселе говорили, что результаты контрнаступления ВСУ оказались значительно ниже ожиданий, сообщили «Известия».

США Украина
28 ноября 2023, 23:23
Мощные взрывы прогремели на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области
Unsplash
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Жители Хмельницкой области на Украине услышали громкие взрывы на аэродроме Староконстантинов. Об этом сообщили украинские СМИ.

Взрывы Украина
28 ноября 2023, 23:16
Глава ГУР Украины Буданов рассказал о самочувствии отравленной жены
Freepik
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Начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского оборонного ведомства Кирилл Буданов заявил о хорошем самочувствии своей жены Марианны, которой ранее диагностировали отравление тяжелыми металлами. Об этом сообщил портал War Zone.

«Сейчас ситуация хорошая. Мы <…> ждем результатов обследования», - заявил он.

Ранее украинские СМИ сообщили, что жена Буданова отравилась тяжелыми металлами и попала в больницу. Как отметило издание «Украинская правда», у нескольких работников ГУР были похожие симптомы. Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

По словам бывшего главы Службы внешней разведки Валерия Кондратюка, Марианну могли отравить ртутью и мышьяком. Он объяснил, что эти вещества обнаружили в анализах женщины. При этом у самого Буданова признаков отравления не нашли.

Украина

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