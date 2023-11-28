Призывник на Украине сбежал из военкомата через окно второго этажа

Все произошло в городе Мукачево. Мужчина сбежал из здания военкомата, воспользовавшись дырой в решетке на окне второго этажа. За ним погнался человек в военной форме. Власти Украины пока не прокомментировали произошедшее.

Украинцы не хотят воевать, и этот факт сильно удивил бывшего заместителя министра обороны Анну Маляр. Она призвала общество смириться с отсутствием хороших новостей и непопулярными мерами.

В начале ноября Верховная рада Украины продлила военное положение и проведение всеобщей мобилизации до 14 февраля 2024 года. Продление военного положения поддержали 329 депутатов, а мобилизацию - 322 участника заседания.