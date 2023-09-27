Призыв Германии выгнать Польшу из ЕС стал продолжением давней борьбы

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В ЕС разгорелся скандал из-за виз, которые консульства Польши в странах Африки и Азии продали потенциальным трудовым мигрантам. На фоне шумихи в отставку ушел замминистра польского МИД Петр Вавжик, против семи сотрудников ведомства завели дело о взяточничестве. После этого депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек потребовал инициировать процесс об исключении Польши из состава ЕС. Политолог и журналист Михаил Светов в беседе с «360» объяснил, что реальной угрозы изгнания нет, а история - лишь продолжение старой склоки между поляками и немцами.

Германия подвергается постоянным нападкам от Польши: требований компенсаций за Вторую мировую войну. Уже называют чуть ли не триллионы евро.

При этом Польша претендует на то, что станет «любимой женой» США в Европе и тем самым подвинет и Германию и Францию, которые являются главными донорами Евросоюза, откуда Варшава получает деньги. Но так получается не всегда.

Страна уже давно не может получить 40 миллиардов евро из фонда, который был создан для ликвидации последствий ковида. Эти деньги не дают под предлогом отменить судебную реформу, которая провела Польша. В этом процессе тон задает Германия.

Это те вещи, которые не носят глобального, стратегического характера. Они могут спорить, выступать, но как только подходит время голосования за санкции, за выделение средств Украине - они голосуют одновременно, потому что американцы им делают втык.

Поэтому не стоит преувеличивать значение этой истории.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис Польшу невозможно исключить из состава Евросоюза из-за торговли визами. Коррупционных скандалов с министрами разного уровня и даже главами правительств в Евросоюзе происходит немало. Это неприятная история, но ее вытащили накануне выборов, чтобы еще раз ударить по правящей коалиции. Но поляки все-таки реагируют, разбираются в деле и привлекают виновных.

Далее - его прямая речь.

Это те вещи, которые не носят глобального, стратегического характера. Они могут спорить, выступать, но как только подходит время голосования за санкции, за выделение средств Украине - они голосуют одновременно, потому что американцы им делают втык.

Поэтому не стоит преувеличивать значение этой истории.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.

Германия подвергается постоянным нападкам от Польши: требований компенсаций за Вторую мировую войну. Уже называют чуть ли не триллионы евро.

При этом Польша претендует на то, что станет «любимой женой» США в Европе и тем самым подвинет и Германию и Францию, которые являются главными донорами Евросоюза, откуда Варшава получает деньги. Но так получается не всегда.